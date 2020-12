Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat in Deutschland einen neuen Höchststand erreicht. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut 23.679 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden. Damit wurde der bisherige Rekordwert vom 20. November übertroffen. Mit 440 neuen Todesfällen in Zusammenhang mit dem Virus stieg die Marke nun auf über 20.000. In der Tendenz war die Zahl der täglichen Todesfälle zuletzt nach oben gegangen, was nach dem steilen Anstieg bei den Neuinfektionen erwartet wurde. Immer mehr Politiker und Wissenschaftler fordern wegen der nicht sinkenden Infektionszahlen härtere Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am Mittwoch in einer Rede im Bundestag weitere Corona-Maßnahmen noch vor Weihnachten gefordert. In einem emotionalen Appell rief sie dazu auf, in der Pandemie-Bekämpfung auf die Wissenschaft zu hören. Auch Bayern Ministerpräsident sprach sich für einen "kompletten Lockdown" von Weihnachten bis zum 10. Januar aus. Möglicherweise beraten Bund und Länder nun doch schon vor dem eigentlich erst für den 4. Januar geplanten Treffen über ein gemeinsames Vorgehen.