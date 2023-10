Corona-Zahlen in Deutschland steigen – so bewertet das RKI die Lage

Fragen und Antworten Corona-Zahlen in Deutschland steigen – so bewertet das RKI die Lage

Wegen Corona trägt kaum noch jemand eine Maske in der Öffentlichkeit. Doch die Infektionszahlen in Deutschland steigen. Das RKI bewertet die Lage trotzdem nicht als kritisch.

Nach Jahren der Pandemie scheint Corona fast vergessen. Kaum jemand trägt im Supermarkt, im Zug oder anderswo in der Öffentlichkeit noch Maske – selbst, wenn die Nase läuft oder der Hals kratzt. Aber wie entwickelt sich die Corona-Lage in Deutschland? Der aktuelle Bericht des Robert-Koch-Instituts (RKI) fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen.

Die Corona-Entwicklung in Deutschland

Die Zahl der laborbestätigten Corona-Infektionen in Deutschland steigt weiter an. Für vergangene Woche seien bisher rund 13.130 Fälle gemeldet worden, nach etwa 12.900 und rund 10.000 in den beiden Wochen zuvor. Das geht aus dem neuen Wochenbericht der Arbeitsgemeinschaft Influenza am Robert Koch-Institut (RKI) hervor. Ein Anstieg sei seit ungefähr Anfang Juli zu beobachten.

Welche Corona-Variante herrscht gerade vor?

Die Corona-Variante EG.5 (auch Eris genannt) war Anfang Oktober laut Bericht in fast der Hälfte der näher untersuchten positiv getesteten Proben zu finden. Sie hat demnach weiterhin den größten Anteil an allen nachgewiesenen Corona-Varianten. Die stark mutierte Variante BA.2.86 (Pirola) lag nur bei zwei Prozent der analysierten Proben vor.

Sind viele Menschen nicht einfach erkältet?

Insgesamt stieg dem RKI zufolge die Aktivität von Atemwegserkrankungen in der vergangenen Woche im Vergleich zur Vorwoche an. Das betraf Kinder wie Erwachsene. Den Schätzungen zufolge gab es aus diesem Grund etwa 1,4 Millionen Arztbesuche, ebenfalls eine Zunahme zum Vergleichszeitraum. Wegen nachträglicher Meldungen nach den Herbstferien könnten sich Werte noch stärker verändern, hieß es.

Fotoprojekt "Homes of Hope" Was hat die Corona-Krise mit den Menschen gemacht? Fotografen aus aller Welt haben Menschen in ihrer Heimat porträtiert 1 von 14 Zurück Weiter 1 von 14 Zurück Weiter Binh Phan, 70, Vietnam

Das Leben war für Binh Phan (r.) und seine Frau schon vor Covid nicht einfach. Sie hatten zwei Kinder, beide behindert durch Dioxin-Vergiftungen. Dann kam Covid und traf Ho Chi Minh-City, das frühere Saigon, mit Wucht. Binh und seine Frau erkrankten im August 2021. Sie kamen ins Krankenhaus und dort, getrennt voneinander, in Quarantäne. Ihre Kinder blieben zu Hause. Sohn Thien Vu (l.) kümmerte sich um seine Schwester. Aber auch sie infizierte sich. Binnen fünf Tagen starben Mutter und Tochter. Als Binh aus dem Krankenhaus nach Hause kam, nahm er ihre Asche entgegen. Er sagt: "Die Erinnerungen an die beiden werden immer wieder wach, als wäre es gestern gewesen. Unser Leben hat sich nach der Pandemie völlig verändert. Ich kann nach einem Schlaganfall nicht mehr arbeiten, also bleibe ich den ganzen Tag zu Hause." Wie auch sein Sohn Thien Vu. Er verbringt viel Zeit vor dem Altar der Verstorbenen. "Seine Schwester war Thien Vus einzige Freundin und seine einzige Sorge. Als sie starb, war er bei ihr", sagt der Vater. Binh Phan ist ein bescheidener Mann mit bescheidenen Hoffnungen: "Ich wünsche mir nur ein friedliches Dasein mit meinem Sohn." Mehr

Droht wieder eine Corona-Welle wie in vergangenen Wintern?

RKI-Präsident Lars Schaade hatte kürzlich der "Zeit" gesagt, er sehe "im Moment keine Situation auf uns zukommen, die auch nur annähernd vergleichbar wäre mit den vergangenen Jahren". Die Bevölkerung habe inzwischen eine breite Immunität durch Impfungen und Infektionen aufgebaut. Man habe jetzt einen weiteren Atemwegserreger, der zwar Besonderheiten wie Langzeitfolgen (Long Covid) haben könne, der aber die meisten Menschen nicht mehr stark beeinträchtigen werde.

Wie verlässlich sind die RKI-Zahlen?

Die tatsächlichen Fallzahlen sind höher als die offiziellen Meldezahlen. Es ist davon auszugehen, dass Labortests auf Sars-CoV-2 vor allem bei eher schwer Erkrankten durchgeführt werden. Auch Untersuchungen auf Virusvarianten sind nicht mehr so häufig wie zu Hochphasen der Pandemie.

Quellen: DPA, ARE-Wochenbericht des RKI, "Die Zeit".