Am 29. Januar 2021 sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angesichts der Corona -impfungen in Deutschland: "Heute wird die Europäische Arzneimittelbehörde voraussichtlich einen weiteren Impfstoff zulassen. Wir rechnen nicht mit einer uneingeschränkten Zulassung. Dafür reicht - es ist ja auch die Debatte der letzten Tage - die Datenlage für Ältere nicht aus. Übrigens noch einmal wichtig: Es ist ein Unterschied, ob die Datenlage nicht ausreicht oder ob sie schlecht ist. Das ist sehr wichtig aus meiner Sicht für die Kommunikation. Ein Impfstoff, der zugelassen ist, ist auch wirksam für die diejenigen Gruppen, für die er zugelassen und empfohlen ist. Und es ist vor allem auch ein Impfstoff, der leichter zu handhaben ist. Auch das, finde ich, ist nochmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt mit Blick auf AstraZeneca. Nämlich bei Kühlschranktemperaturen zu lagern und insgesamt so handhabbar, wie wir es von vielen anderen Impfstoffen auch gewohnt sind. Ich begrüße ausdrücklich die Zusage von AstraZeneca, trotz der Produktionsprobleme die Liefermengen an die Europäische Union erhöhen zu wollen. Das schafft Vertrauen in schwieriger Lage. Und es war und ist gut, dass die Europäische Kommission als Vertragspartner von AstraZeneca sich genau dafür eingesetzt hat und weiter einsetzt. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben gemeinsam in die Vorproduktion der Impfstoffe investiert. Sie haben jetzt auch ein Recht darauf, davon zu profitieren. Dabei geht es eben nicht um "Europe First", sondern um den fairen Anteil für die Europäische Union. Dass es bei etwas Komplexen wie der Arzneimittelproduktion, gerade wenn es so schnell aufgebaut wird, immer auch Rückschläge geben kann, das ist so, damit werden wir aller Voraussicht nach auch in den nächsten Wochen an verschiedenen Stellen umgehen müssen. Aber es ist eben wichtig, dass es dabei auch fair zugeht und das ist eben Bestandteil der Gespräche der Kommission mit AstraZeneca."