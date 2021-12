Afrigen-Geschäftsführerin Petro Terblanche: Das Biotechnologieunternehmen Afrigen Biologics and Vaccines in Kapstadt entwickelt Afrikas ersten eigenen Corona-Impfstoff

Im Labor eines südafrikanischen Biotechnologieunternehmens arbeiten Forschende derzeit unter Hochdruck. Sie wollen Afrikas ersten eigenen Corona-Impfstoff im Kampf gegen die Pandemie entwickeln.

Forschende des südafrikanischen Biotechnologieunternehmens Afrigen Biologics and Vaccines befinden sich derzeit in einer entscheidenden Phase bei der Entwicklung von Afrikas erstem eigenem Corona-Impfstoff. Das Unternehmen mit dem Sitz in Kapstadt entwickelt einen eigenen mRNA-Impfstoff, der das Präparat von Moderna nachahmen soll. Der Impfstoff soll kostenlos lizenziert werden.

Afrigen will dabei die Verteilung von Impfstoffen weltweit günstiger, schneller und gerechter machen. Gleichzeitig sollen die beiden derzeit zugelassenen mRNA-Präparate von Moderna und Biontech/Pfizer verbessert werden. Ziel ist es, einen gefriergetrockneten Impfstoff zu entwickeln, der keine Kühllagerung erfordert.

Zugang für Entwicklungs- und Schwellenländer ermöglichen

Der mRNA-Impfstoff Comirnaty von Biontech/Pfizer ist hinsichtlich der Lagerung wahrscheinlich der anspruchsvollste unter den Impfstoffen. Er musste zunächst bei rund minus 70 Grad Celsius transportiert und gelagert werden. Seit Mitte April 2021 darf er nun rund vier Wochen bei Kühlschranktemperatur gelagert werden. Bei einer Lagertemperatur von minus 90 bis minus 60 Grad Celsius ist er sechs Monate haltbar. Ungeöffnet darf er nach dem Auftauen maximal einen Monat bei 2 bis 8 Grad Celsius gelagert werden – das ist für manche Länder hinsichtlich der Temperaturen und der Lagermöglichkeiten schlichtweg nicht zu bewältigen.

Gleichzeitig geht es Afrigen nicht um Profite. Der neue Impfstoff werde nicht patentiert werden, sondern eine Art Open-Source-Technologie sein, erklärt Afrigens Geschäftsführerin Petro Terblanche. Die WHO werde kostenfreie Lizenzen an Entwicklungs- und Schwellenländer vergeben. Damit wird diesen Ländern ermöglicht, kostengünstig Impfstoffe zu produzieren und diese an ihre Bevölkerung zu verimpfen. Die WHO wolle auch ermöglichen, dass Produktionskapazitäten überall auf der Welt aufgebaut werden. Neben der WHO wird Afrigen von der UN Medicines Patent Pool (MPP) sowie der Gesundheitsorganisation der Afrikanischen Union (Africa CDC) unterstützt.

"Eine Intervention"

Nach Angaben der WHO hätten bereits 40 Länder in Afrika, Lateinamerika, Asien und dem Mittleren Osten ihr Interesse bekundet. "Es ist eine Intervention. Wir werden die globale Gesundheitslandschaft ändern", verspricht Terblanche laut dem "Handelsblatt. Dennoch gibt es Hürden, die Afrigen für ihr ambitioniertes Vorhaben nehmen muss.

Die Gefahr, geistiges Eigentum zu verletzen

Moderna hat im Juli dieses Jahres eine Verzichtserklärung für das geistige Eigentum an ihrem mRNA-Präparat abgegeben, aber sie gilt nur für einen begrenzten Zeitraum. Weder von Moderna noch von Biontech/Pfizer habe man einen Technologietransfer bekommen, erklärt Terblanche gegenüber der Deutschen Presse Agentur.

Nach Angaben der Organisation Human Rights Watch seien in Asien, Afrika und Lateinamerika mehr als 120 Pharmaunternehmen in der Lage, einen mRNA-Impfstoff zu produzieren, ihnen fehle lediglich die Technologie. Human Rights Watch appelliert darum an die Firmen und die Regierungen, diesen Technologietransfer zu ermöglichen.

Afrigens Forschende arbeiten daher gerade mit der öffentlich zugänglichen genetischen Sequenz für den Impfstoff und entwickeln mithilfe von wissenschaftlichen Beratern eine erste Laborprobe, die den Impfstoff von Moderna nachahmt. "Aufgrund der Verzichtserklärung können wir den Impfstoff legal bis zu klinischen Studien bringen, ohne geistiges Eigentum zu verletzen", so Terblanche. Bisher setzen sich die WHO und mehr als 100 Länder in der Welthandelsorganisation (WTO) vergeblich dafür ein, dass der Patentschutz für Covid-19-Produkte aufgehoben wird. Die Pharmaindustrie, die Europäische Union und andere Länder sind dagegen. Ohne Patentschutz seien Pharmafirmen nicht zu den hohen Investitionen bereit, die Innovationen hervorbrächten, so die Argumentation.

2024 soll der Impfstoff marktreif sein

Im Januar 2022 sollen die ersten Studien an Tieren beginnen, im November soll es dann in Phase I der klinischen Studie gehen. Laut Plan der Wissenschaftler soll ihr Präparat im Jahr 2024 marktreif sein. Für das ambitionierte Projekt gibt es Geld von der WHO: Rund 92 Millionen Euro hat die Organisation dafür bereitgestellt. "Die Covid-19-Pandemie hat gezeigt, dass es nicht ausreicht und gefährlich ist, sich bei der Versorgung der Welt mit globalen öffentlichen Gütern auf ein paar wenige Firmen zu verlassen“, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus im Juni über das Projekt.

Er bemängelt schon seit längerem das moralische Versagen: Während in reichen Ländern schon Booster-Impfungen durchgeführt würden, warteten arme Länder immer noch auf Impfdosen. Moderna und Biontech/Pfizer bemühten sich nach eigenen Angaben, selbst geeignete Partner in anderen Ländern zu finden. Moderna wolle Produktionsstätten in Afrika aufbauen, Biontech plant mit der Produktion seines Corona-Impfstoffs in Südafrika zu starten. Auf dem afrikanischen Kontinent haben von den 1,2 Milliarden Menschen bislang nur 7,35 Prozent eine vollständige Impfung erhalten.

