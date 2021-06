Die bevölkerungsreichste Stadt Australiens, Sydney , ist nach einem Ausbruch der ansteckenderen Delta-Variante seit dem Wochenende in einem 14-tägigen Lockdown. Doch auch am Montag wurden im Bundesstaat New South Wales neue Fälle von Coronavirus-Infektionen gemeldet, immerhin etwas weniger als am Vortag. "Ich bin wirklich froh, dass Sydney wieder im Lockdown ist. Es ist absolut notwendig. Wir wollen nicht, dass uns die Dinge entgleiten." "Ich bin besorgt. Aber wir müssen dem ein Ende bereiten, also muss man mitmachen." Das australische COVID-19-Komitee wird am Montag eine Dringlichkeitssitzung abhalten. Die Ausbrüche der Delta-Variante flammen im ganzen Land auf. Rund 18 Millionen Australier, das sind etwa 70 % der Bevölkerung, befinden sich derzeit in fast allen Bundesstaaten in einem mehr oder weniger harten Lockdown.