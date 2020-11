Sehen Sie im Video: "Müssen Ausbreitung verhindern": US-Krankenpfleger am Ende der Kräfte.









Die USA sind und bleiben während der Corona-Pandemie einsamer Spitzenreiter. Offiziellen Angaben zufolge gibt es dort über 11 Millionen Infektionsfälle sowie fast 250.000 Todesfälle. Und auch weiterhin kämpft das Gesundheitssystem mit rund 140.000 Neuinfektionen pro Tag. Emma Nohr ist Krankenschwester in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska und am Ende ihrer Kräfte: "Als wir im Mai von der Krise mitgerissen wurden, waren wir müde, erschöpft und dachten: 'Wow, ich weiß nicht, ob das wirklich noch viel schlimmer werden kann. Aber wenn sie sich diese Woche anschauen, dann ist der Anstieg, den wir damals hatten, nichts im Vergleich zu dem, was wir jetzt erleben. Wir haben mehr als doppelt so viele Fälle wie im Mai. Und das ist ermüdend." Aber die Krankenschwestern in dem Land legen ihre eigene Müdigkeit gerne beiseite, um Menschenleben zu retten. Ihrer Meinung nach haben viele Menschen allerdings noch nicht verstanden, was gerade passiert: "Ich glaube, wenn es der eigene Angehörige ist, die zu diesem einen Prozent gehört und das nicht überlebt, ist es leicht zu reden. Aber wenn Sie sehen, dass Patienten keine Familie bei sich haben und niemand die Hand hält, während die Person stirbt, dann hat dieses eine Prozent schon eine Bedeutung. Es sind alles Menschen. Und es ist wichtig, dass wir alles dafür tun, um die Ausbreitung dieser Krankheit zu verhindern." Der dringende Aufruf der Krankenschwestern lautet dann auch entsprechend, dass alle Menschen Masken tragen sollten. Denn unter anderem können auf diesem Weg Menschenleben gerettet werden.

