Sehen Sie im Video: Das sagt EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zum EU-Wiederaufbauplan.





HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-TON URSULA VON DER LEYEN, EU-KOMMISSIONSPRÄSIDENTIN "Der europäische Haushalt hat immer, immer aus Zuschüssen bestanden. Das ist nichts Neues. Zuschüsse für gezielte Investitionen und Reformen, Zuschüsse für mehr Zusammenhalt, Zuschüsse für eine Annäherung der Lebensverhältnisse in Europa. Und unsere Europäische Union ist der lebende Beweis dafür, dass es funktioniert." "Wir investieren gemeinsam in Europas Zukunft und zahlen die Gesamtsumme nach einem bekannten und erprobten Schlüssel über zukünftige Haushalte zurück." "Denjenigen, die heute die mutige Investition scheuen, denen sage ich, dass uns morgen die Kosten des Nichthandelns in dieser Krise viel, viel teurer zu stehen kommen. Hier geht es darum, gemeinsam Grundlagen für unsere Zukunft zu legen und zugleich darum, auf eine klar umrissene, unverschuldete, außergewöhnliche Krisensituation angemessen zu reagieren. Deshalb lasst uns diese alten Vorurteile beiseitelegen. Lasst uns stattdessen die Kraft wiederentdecken, die von dieser großen Idee eines gemeinsamen Europas ausgeht." "Heute ist der Moment, das Kapitel unserer Generation hinzuzufügen und einen weiteren mutigen Schritt in eine Union der Nachhaltigkeit zu tun. Wir sind das der nächsten Generation schuldig. Lang lebe Europa. Vive l'Europe. Long live Europe. Thank you."