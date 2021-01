Seit einer Woche wird in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft. Doch vielen geht das Impfen zu langsam, andere Länder kommen schneller voran. Wichtige Fragen und Antworten.Wie viel Corona-Impfstoff ist da?Bislang wurden 1,3 Millionen Dosen des Impfstoffes der Mainzer Firma Biontech an die Bundesländer geliefert.Warum geht es so langsam voran?Das Gesundheitsministerium verweist an die Bundesländer, die die Impfungen organisieren. Generell könnte es daran liegen, dass erstmal vorrangig in Alten- und Pflegeheimen geimpft wird.Wann kommt die nächste Impfstoff-Lieferung?Die nächste Charge Biontech-Impfstoff kommt am Freitag, dem 8. Januar. Bis einschließlich 1. Februar sollen weitere 2,68 Millionen Impfdosen an die Länder verteilt werden.