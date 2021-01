Gibt es Licht am Ende des Tunnels? Erstmals seit Oktober liegt die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland unter der 100er-Marke. Gesundheitsminister Jens Spahn schwört die Bevölkerung angesichts des knappen Impfstoffs jedoch noch auf harte Wochen ein.

Die Corona-Zahlen in Deutschland gehen zurück. Trotzdem hat Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Bürgerinnen und Bürger auf weitere harten Wochen angesichts des knappen Impfstoffs eingestimmt. Um 10 Uhr will sich der Gesundheitsminister gemeinsam mit RKI-Chef Lothar Wieler, und dem Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek, in Berlin zur aktuellen Corona-Lage äußern.

Erstmals seit drei Monaten ist die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen in Deutschland wieder unter 100. RKI-Chef Wieler sprach angesichts dieser Entwicklung bereits vergangene Woche von einem "leicht positiven Trend". Durch die Knappheit des Impfstoffs werde man jedoch "noch durch mindestens zehn harte Wochen" gehen, mahnte Gesundheitsminister Spahn und dämpfte die Hoffnungen auf baldige Lockerungen.

Ein Hauptthema wird also auch an diesem Freitag die Verzögerungen bei den Impfstoffen sein. Weil es bei den Lieferungen seit Wochen ruckelt und Hersteller wiederholt geringere Mengen in Aussicht stellten, als zunächst geplant, ist für den kommenden Montag ein Bund-Länder-Treffen zur Lage geplant. "Die Bundeskanzlerin und die Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz haben sich darauf verständigt, am 1. Februar um 14.00 Uhr zu einem Impfgespräch zusammenzukommen", teilte ein Regierungssprecher am Donnerstag mit.

Live Blog Corona-Lage in Deutschland: die Pressekonferenz mit Spahn und Wieler Florian Schillat Auch RKI-Präsident Wieler erkennt einen positiven Trend der 7-Tage-Inzidenz, weist aber darauf hin, dass vor allem in den vier am stärksten betroffenen Bundesländern der Wert sinke. In den zwölf anderen Bundesländern habe sich der Wert kaum verändert. Trotz der Maßnahmen nehme die Inzidenz in einigen Landkreisen sogar wieder zu. Wielers Fazit: "Insgesamt infizieren sich immer noch zu viele Menschen." Aktuell gehe das RKI von etwa 238.000 aktiven Infektionen aus.

Florian Schillat Gesundheitsminister Spahn hat sein Eingangsstatement beendet. Nun hat Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI) das Wort.

Leonie_Scheuble Dass wir innerhalb eines Jahres drei effektive Impfstoffe entwickelt haben sei eine "Erfolgsgeschichte", so Spahn. "Der Weg hinaus aus dieser Jahrhundert-Pandemie hat begonnen."

Leonie_Scheuble "Der Start der Impfkampagne war schwierig", gibt Spahn zu. Es gebe in den Bundesländern unterschiedliche Strategien, alle machen jedoch Fortschritte. Der Gesundheitsminister betont die Wichtigkeit von Bund und Ländern an "einem Strang zu ziehen" - und spricht sich deshalb für den geplanten Impfgipfel am Montag aus.

Leonie_Scheuble "Wir verzeichnen gerade einen positiven Trend", beginnt Spahn. Die Zahlen sinken und das sei "ermutigend", weil es zeige, dass die harten Maßnahmen Wirkung nachsichziehen.

Spahn zeigt sich ebenfalls zufrieden mit den Fortschritten der Impfungen in Deutschland. Bis Mitte Februar wolle die Regierung allen Bewohnern von Pflegeheimen ein Impfangebot unterbreitet haben.

Leonie_Scheuble Jetzt geht es los. Die Teilnehmer werden begrüßt. Den Auftakt macht Gesundheitsminister Jens Spahn.

ab 10 Uhr informieren wir Sie hier live über die Bundespressekonferenz in Berlin mit Gesundheitsminister Jens Spahn, RKI-Chef Lothar Wieler und dem Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek.

Die Corona-Zahlen sind in Deutschland zwar mittlerweile unter 100, Spahn warnte jedoch am Donnerstag bereits vor verfrühten Lockerungen. Kernpunkte auf der Agenda sind heute die Verzögerung bei den Impfstoff-Lieferungen und die Ausweitungen der Reisebeschränkungen.

