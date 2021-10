Die Coronainfektionszahlen in Deutschland steigen weiter an. Die Impfung gegen Covid-19 bietet Schutz, doch dieser sollte bei Zeiten aufgefrischt werden, vor allem unter besonders gefährdeten Patientetengruppen, so der Münchener Infektiologe Christoph Spinner. "Die Boosterimpfungen sind meines Erachtens jetzt ganz zentral. Vor allem für chronisch kranke Menschen, für Ältere, die zum Teil jetzt schon vor über sechs Monaten geimpft wurden, wo wir auch aus Daten aus Israel und anderen Ländern sehen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Infektion, zum Teil mit Krankenhausverlauf trotz Impfung, im Laufe der Zeit ansteigt. Ob Boosterimpfungen in der Allgemeinbevölkerung wirklich notwendig sind, lässt sich glaube ich jetzt noch nicht abschließend beurteilen. Eines ist aber sicher: je höher die Antikörperantwort durch Impfung auch nach Boosterung, desto geringer ist das Risiko der Infektion." Einen Schaden richte eine Wooster-Impfung in keinem Fall an, so der Mediziner. Und: "Wir sehen gerade in den letzten Tagen sehr viel jüngere Menschen, die sich mit schweren Verlaufsformen von COVID-19-Erkrankungen hier bei uns in der Klinik vorstellen, weil der Anteil der Ungeimpften, gerade bei den Jüngeren, höher ist." Immer wieder ist auch von sogenannten Impfdurchbrüchen die Rede. Stellen Erkrankungen trotz Impfung denn Sinn der Immunisierungen in Frage? "Die Delta-Variante ist sehr viel infektiöser und deswegen schützen die Impfungen nicht mehr so zuverlässig vor Infektionen wie gegenüber dem ursprünglichen Wuhan-Wildtyp. Das heißt, wenn es jetzt zur Infektion trotz Impfung kommt, bedeutet das nicht, dass die Impfung nicht funktioniert. Im Gegenteil, die Geimpften können sich darauf verlassen, dass der Verlauf der COVID-19-Erkrankung sehr viel milder und weniger ausgeprägt ist." Eine Erhöhung der Infektionszahlen und ein möglicher Anstieg der Erkrankungen wirke sich auch auf die Krankenhäuser und Kliniken aus. "Ganz vereinfacht ausgedrückt, je mehr Menschen infiziert sind, je höher die Infektionsinzidenz, desto wahrscheinlicher ist auch, dass in der jeweiligen Region die Krankenhausbelegungen deutlich ansteigen wird, und es macht natürlich auch Sinn, hierauf regional zu reagieren, wobei wir uns auch überregional in Bayern unterstützen." Das Robert-Koch-Institut meldete 24.668 neue Corona-Fälle. Das sind 5096 Positiv-Tests mehr als am Freitag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg deutlich auf 139,2 von 130 am Vortag. Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn forderte die Bundesländer angesichts steigender Infektionszahlen auf, wieder verstärkt auf das Testen zu achten.