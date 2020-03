Das Coronavirus hat Deutschland fest im Griff, die Auswirkungen auf den Alltag sind gravierend. Unaufhörlich steigende Infektionszahlen sowie eine sich täglich ändernde Situation lassen viele Bürger verunsichert zurück – zumal niemand weiß, was noch so alles kommen wird. Für Desinformation und Fake News ist das ein idealer Nährboden.

Kurz nach dem Corona-Ausbruch kursierten bereits erste Falschmeldungen im Netz, nun überschwemmen sie die sozialen Netzwerke regelrecht. Angebliche Wunderheilmittel und Selbsttests, drohende Versorgungslücken oder Medikamenten-Engpässe, die "wahren" Hintergründe der Corona-Krise: Verschwörungstheorien und Gerüchte können noch so abstrus sein – sie finden Anklang, werden teils tausendfach weiterverbreitet. Vermutlich auch aus Unwissenheit, Unsicherheit oder Geltungssucht. Häufig jedoch mit der Absicht, gezielt Ängste, Sorgen und Vorurteile zu schüren. Das Fatale: Die Verunsicherung wird so nur noch größer.

In diesem Artikel listet der stern künftig so ausführlich wie möglich auf, welche Fakes, Gerüchte oder Verschwörungstheorien zum Coronavirus im Netz kursieren (ohne Anspruch auf Vollständigkeit). Am Ende dieses Textes finden Sie zudem eine Auflistung der wichtigsten Quellen, um sich vertrauenswürdige Informationen einzuholen.

Ronaldo lässt seine Hotels zu Kliniken umbauen – (leider) nicht korrekt

Womöglich verbreitete sich diese Meldung tausendfach in den sozialen Netzwerken, weil sich Fußball-Star Cristiano Ronaldo nach einem Covid-19-Verdachtsfall bei Juventus Turin tatsächlich in Isolation befindet. Und die "Nachricht" war ja auch zu schön: Angeblich, so gaben es in diversen Sprachen verfasste Postings auf Twitter, Facebook oder Instagram vor, plane der mehrfache Weltfußballer, seine Hotels in Portugal zu Corona-Kliniken umbauen zu lassen. Patienten würden darin kostenfrei behandelt, hieß es weiter, und auch, dass Ronaldo dafür finanziell aufkommen werde.

Auch deutsche Medien griffen die Geschichte auf – die allerdings nicht stimmte. Zwar ist Ronaldo Miteigentümer der portugiesischen Pestana Hotel Group. Den Plan, die Unterkünfte zu Kliniken umzubauen, gab es jedoch nie, wie ein Sprecher dem niederländischen TV-Sender RTL Nieuws erklärte. Man sei ein Hotel und werde nicht zu einem Krankenhaus werden, heißt es in dem Bericht. So findet sich auch auf Ronaldos Social-Media-Kanälen kein Beitrag, der die Meldung stützen würden. Allein das hätte diejenigen, die den Hoax verbreiteten, schon stutzig machen müssen.

Alle Aldi-Filialen bald dicht? Discounter dementiert

Am dritten März-Wochenende machten einige Bundesländer publik, dass das öffentliche Leben in den kommenden Wochen weiter eingeschränkt werden müsse, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Die damit einhergehende Ungewissheit nutzte auch eine via Whatsapp verbreitete Falschmeldung aus. Darin wurde behauptet, dass ab Montag (16. März) alle Aldi-Filialen geschlossen würden. Der Discounter reagierte umgehend auf seiner Homepage und stellte auf den Whatsapp-Fake bezugnehmend klar: "Wir möchten Ihnen auf diesem Wege mitteilen, dass unsere über 2.200 Filialen in Deutschland weiterhin für Sie geöffnet haben. Unsere Teams arbeiten unermüdlich daran, Ihnen wie gewohnt Ihre Produkte des täglichen Bedarfs anbieten zu können."

Es ist zwar richtig, dass im Kampf gegen das Coranavirus auch Geschäfte vorerst geschlossen bleiben müssen – Supermärkte, also auch Discounter, sind davon jedoch explizit ausgenommen.

Rauchen hilft gegen Corona? Gefährlicher Quatsch

Es waren gleich mehrere Facebook-Accounts, die behaupteten, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) habe erklärt, dass Rauchen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schütze. Auch dieser indonesische Nutzer verbreitete die Falschmeldung.

Natürlich ist diese Behauptung völliger Unsinn – und gefährlich obendrein. Nicht nur schützt Rauchen nicht vor einer Infektion. Auch kann es gesundheitliche Probleme verursachen, die das Risiko einer schweren Coronavirus-Erkrankung erhöhen. Die WHO wies die verstärkt in Indonesien kursierende Falschmeldung bereits am 10. März auf Twitter zurück. Dort heißt es: "Diejenigen, die bereits an gesundheitlichen Problemen wie Herzerkrankungen leiden (die sich durch Rauchen verschlimmern können), haben ein hohes Risiko, an einer schweren Covid-19-Krankheit zu leiden."

Inzwischen hat Facebook den gescreenshoteten Post übrigens als Falschmeldung markiert, dieser ist nicht mehr abrufbar.

Atem anhalten als Selbsttest – das sagt gar nichts aus

In komplizierten Zeiten wünschen sich viele simple Antworten: So ist vielleicht zu erklären, warum Tausende Facebook-Nutzer glaubten, man könne sich mit einem einfachen Atemtest selbst auf eine Infektion testen. Die Anleitung – mal mehr, mal weniger umformuliert – lautete im Gros wie folgt: "Atmen Sie tief ein und halten Sie den Atem länger als zehn Sekunden an." Und weiter: "Wenn Sie dies erfolgreich ohne Husten tun können, zeigt dies, dass Sie keine Fibrose haben und keine Infektion anzeigen."

In den Komemntarspalten der jeweiligen Posts, die auch auf Spanisch und Portugiesisch kursierten, bedankten sich viele Nutzer für den Tipp, obwohl dieser aus Expertensicht keinerlei Aussage hat. So erklärte eine in Brasilien tätige Infektologin gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass das Anhalten des Atems einfach "keine Methode" sei, um sich auf das neue Coronavirus zu testen. Und weiter: "Es gibt nichts, was Menschen tun können, um zu wissen, ob sie infiziert sind, außer den Test."

Sagte ein Twitter-User die Corona-Krise schon 2013 voraus? Ziemlich sicher nicht!

Dieser Beitrag sorgt auf Twitter seit einigen Tagen für ordentlich Wirbel. Der Grund: User Marco "prophezeit" in dem tatsächlich (eine Rückdatierung ist bei Twitter nicht möglich) am 3. Juni 2013 abgesetzten Posting: "Coronavirus ... es kommt".

Sagte der Nutzer etwa schon vor knapp sieben Jahren voraus, was wir nun erleben? Nein, ziemlich sicher nicht! Laut dem Robert-Koch-Institut wurden Coronaviren erstmals Mitte der 1960er-Jahre identifiziert, sie sind also schon länger bekannt. Die derzeitige Covid-19-Pandemie wurde durch das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 ausgelöst, das zur selben Virusfamilie wie das SARS- und MERS-Virus zählt.

Auch wenn viele Kommentatoren es weiterhin glauben wollen: Ein Hellseher ist User Marco natürlich nicht.

Schwimmen tötet das Virus – eine sehr irreführende Aussage

Dieses Bild wurde auf Facebook geteilt – unter anderem auch von einer 60.000 Abonnenten umfassenden Community-Seite für Schwimmer, von der dieser Screenshot stammt. Durch gefettete Buchstaben betont steht dort als Art Überschrift: "Schwimmen kann Covid-19 töten". Und weiter: "Wasser – und das Chlor – in Schwimmbecken wird helfen, das Virus zu töten".

Den angeblich zitierten Arzt Dr. Leon Hoe Nam gibt es zwar. Auch arbeitet er tatsächlich am Mount Elizabeth Novena Hospital in Singapur. Und sogar die Aussage, Chlor könne Sars-CoV-2 töten, stimmt. ABER: Bei Covid-19 handelt es sich bereits um die durch das Virus ausgelöste Atemwegserkrankung. Durch den Sprung ins Wasser wird die Infektion, das Virus befindet sich ja schon im Körper, also keinesfalls rückgängig gemacht bzw. geheilt. Chlor kann, das sagt auch die WHO, Viren abtöten – aber nur wenn sie auf der Haut, und nicht schon in den Körper gelangt sind. Die Aussage, Schwimmen helfe gegen Covid-19, ist also zumindest extrem irreführend.

Alle 15 Minuten trinken, Alkohol: Das bringt nichts, aber unser Trinkwasser ist sicher

Die "Empfehlung", alle 15 Minuten Wasser zu trinken, um das Coronavirus so in den Magen zu spülen ("zu waschen"), wo es dann durch die Magensäure abgetötet werde, kam häufig in Kombination mit dem Tipp, sich per Atem anhalten selbst testen zu können (siehe oben), in die Timelines. Wasser sollte demnach helfen, weil es ja auch Halsschmerzen lindere, so eins der Argumente. Dass das Unsinn ist, erklärte die WHO kurz und knapp mit diesem Tweet – und machte im Thread ebenso deutlich, dass auch Alkohol nicht vor einer Infektion schützen kann.

Q: Does drinking alcohol prevent the new #coronavirus?



A: No, drinking alcohol does not protect you from 2019-nCoV infection. Alcohol should always be consumed in moderation & people who do not drink alcohol should not start drinking in an attempt to prevent 2019-nCoV infection. pic.twitter.com/he0sBpZn0r — World Health Organization Philippines (@WHOPhilippines) February 8, 2020

Auch mit Wasser zusammenhängend, aber in die andere Richtung gehend, war die Sorge einiger User, sich womöglich über das Trinkwasser anstecken zu können. Dazu schreibt das Bundesumweltministerium auf Facebook:

Aus aktuellem Anlass: Leitungswasser gehört in Deutschland zu den am besten überwachten Lebensmitteln. Mit der... Gepostet von Bundesumweltministerium am Montag, 16. März 2020

Coronavirus in Großaufnahme? Das ist ein Käfer!

Das Coronavirus ist eine unsichtbare Gefahr. Zwar weiß man, wie es unter dem Mikroskop aussieht, aber so ein rundes Ding ist halt nicht so Angst einflößend, wie dieses vermeintliche "Virus", das via Facebook gepostet wurde. Wie die Factchecker der Nachrichtenagentur AFP bereits am 12. März berichteten, wurde über dem Bild (zu einem Youtube-Link gehörend) auf Indonesisch behauptet, dies sei das Coronavirus in 2600-facher Vergrößerung, was "Gott am besten" wisse.

In dem etwa zweiminütigen Youtube-Video, das laut AFP seit dem 6. März tausendfach angeklickt wurde und auch bei auch Twitter landete, ist in den ersten vier Sekunden die obige Kreatur zu sehen. Das Coronavirus in groß? Mitnichten. Stattdessen ist ein Rüsselkäfer ("Weevil") zu sehen, dessen Bild vermutlich diesem Tweet entstammt und dann bearbeitet zur Bebilderung des Youtube-Videos genutzt wurde.

Weevils are from the Curculionoidea superfamily of beetles. They are quite small, measuring less than 6 millimetres (4 inch) and are herbivorous, with a particular love for flour, oats, barley and breakfast cereals 🥣 pic.twitter.com/K4j83CRDrQ — HELIOS (@helios_en) February 25, 2020

Coronavirus: Diese Quellen liefern Fakten

Diese Seiten sind aufs Fact-Checking spezialisiert:

AFPFactCheck (bereits mehr als 130 Überprüfungen seit Januar 2020)

"correctiv.org"

"mimikama.at"

Quellen: AFPFactCheck / World Health Organisation (WHO) / Robert-Koch-Institut (RKI) / "mimikama.at" / "correctiv.org" / Twitter / Facebook / Instagram /Aldi