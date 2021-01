Maßnahmen gegen den Ansturm von Schnee-Touristen in der Eifel-Gemeinde Hellenthal scheinen zu wirken. "Die Lage ist etwas entspannter", erklärte ein Vertreter der 8000-Einwohner-Gemeinde.



Der Ausflugsort für Wintertouristen war am Wochenende mitten in der Corona-Pandemie von Tausenden Ausflüglern besucht worden und hatte ein Verkehrschaos erlebt. Daraufhin sperrte die Stadt die Parkplätze an Ausflugszielen ab. Am Dienstag kontrollierten Mitarbeiter der Stadt, dass Parkverbote und Corona-Vorschriften eingehalten wurden.



So sah es Hellenthal am Montag aus (Bild: Henning Kaiser / DPA):