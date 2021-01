Damit möglichst bald möglichst viele Menschen geimpft werden können, läuft die Herstellung des Corona-Vakzins bei Biontech auf Hochtouren. Mit einer neuen Produktionsstätte in NRW sollen bald noch mehr Imfpdosen zur Verfügung stehen.

Sehen Sie im Video: Biontech produziert Corona-Impfstoff bald auch in Nordrhein-Westfalen.

Halle (Westfalen), 13.01.21: Der Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer wird demnächst auch in Nordrhein-Westfalen produziert. Der US-Pharmakonzern Baxter hat einen entsprechenden Auftrag für sein Werk in Halle in Westfalen erhalten, der Produktionsstart wird voraussichtlich im März sein. Baxter stellt in Halle vor allem Krebsmedikamente her - eine Produktionslinie wird dann auf die Produktion von Impfstoffen umgestellt. Die Zahl der Impfdosen, die in Halle produziert werden soll, ist bislang noch nicht bekannt. Biontech und Pfizer wollen in diesem Jahr unter bestimmten Voraussetzungen zwei Milliarden Dosen ihres Corona-Impfstoffs herstellen - bislang hatten die Firmen 1,3 Milliarden Dosen angepeilt.