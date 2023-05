von Nicole Simon Haben Corona-Impfstoffe nun Einfluss auf die Menstruation oder nicht? Bislang kamen Studien entweder zu wenig aussagekräftigen oder ganz unterschiedlichen Einschätzungen. Eine der größten Untersuchungen zum Thema sorgt jetzt für mehr Klarheit.

Im Februar 2021 schrieb die Wissenschaftlerin Kate Clancy von der University of Illinois auf Twitter, dass sie nach ihrer ersten Impfung mit dem mRNA-Impfstoff von Moderna "sprudeln" würde wie in ihren Zwanzigern. Und auch viele andere Frauen berichteten in den sozialen Netzwerken von Veränderungen ihrer Menstruation. Manche erinnerten sich, dass sie kaum geblutet hätten, bei anderen setzte die Menstruation verspätet ein oder auch verfrüht. Viele von ihnen fühlten sich verunsichert. Gerade am Anfang der Impfkampagne waren immer wieder Falschinformationen im Umlauf, nach denen eine Impfung unfruchtbar mache. Seitdem ist viel passiert. Doch nicht alles trug zur Aufklärung bei.