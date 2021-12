Blick in die USA Start der Impfkampagne für Kinder: Was man über das Risiko von Herzmuskelentzündungen bei Jüngeren weiß

Ab dieser Woche können Kinder ab fünf Jahren gegen das Coronavirus immunisiert werden. Viele Eltern sind aber weiterhin unsicher, ob sie ihre Kleinen impfen lassen sollen oder nicht. Ein Grund: die Impfnebenwirkung Myokarditis. Was man darüber weiß.

Im Kampf gegen das Coronavirus weitet Deutschland seine Impfkampagne weiter aus. Ab dieser Woche können Kinder ab fünf Jahren mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer geimpft werden. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Impfung zwar erst einmal nicht generell für alle Kinder dieser Altersgruppe, sondern solchen mit Vorerkrankungen und Kontakt zu Risikopatienten. Doch auch gesunde Kinder sollen auf Wunsch immunisiert werden können. Aber wie sicher ist das?

In anderen Ländern werden die Spritzen schon länger gesetzt. Die meisten Covid-19-Impfungen in der Altersgruppe gab es in den vergangenen Wochen in den USA: Dort haben nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC bisher etwa fünf Millionen Kinder zwischen fünf und elf Jahren mindestens eine Dosis des mRNA-Vakzins von Biontech/Pfizer erhalten. Auch Kanada und Israel haben Zehntausende Kinder zumindest erstgeimpft. Über ernsthafte Nebenwirkungen ist bisher nichts bekannt geworden.

Risiko Herzmuskelentzündung?

Die Impfstoffe seien für junge Kinder sicher, erklärte jüngst auch Rochelle Walensky, Leiterin der obersten US-Seuchenbehörde CDC, vor allem hinsichtlich der Impf-Nebenwirkung Myokarditis. Dabei handelt es sich um eine Entzündung des Herzmuskels, die sich mit Brustschmerzen, Herzklopfen, Herzrhythmusstörungen bis hin zum Herzversagen äußern kann. In der Gruppe der Fünf- bis Elfjährigen wurde diese Nebenwirkungen aber laut Walensky bisher nicht beobachtet. "Wir haben noch nichts gesehen", sagte sie im Interview mit ABC News. Auftreten kann Myokarditis bei Kindern und Erwachsenen und wurde in sehr seltenen Fällen im Zusammenhang mit Impfungen mit mRNA-Vakzinen bei Jugendlichen ab zwölf Jahren und jungen Erwachsenen beobachtet.

Das deckt sich mit den Ergebnissen der Zulassungsstudie von Biontech/Pfizer, an der 2268 Fünf- bis Elfjährige teilnahmen und in der ebenso keine Fälle von Herzmuskelentzündungen beobachtet wurden. "Das Sicherheitsprofil und die Immunogenitätsdaten bei Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren, die mit einer niedrigeren Dosis geimpft wurden, stimmen mit denen überein, die wir mit unserem Impfstoff in anderen älteren Bevölkerungsgruppen bei einer höheren Dosis beobachtet haben", sagte dazu Biontech-Gründer Ugur Sahin.

Die Sicherheitsdaten seien solide, zudem kämen fortwährend weitere Daten hinzu. Der Impfstoff, das stünde fest, so Walensky, sei für Kinder sicher. "Wir haben ein unglaublich robustes Impfstoffsicherheitssystem, wenn es (Probleme) gäbe, würden wir sie finden", sagte sie. Dennoch sind viele Eltern in den USA weiterhin skeptisch. Laut einer Umfrage der gemeinnützigen Kaiser Family Foundation (KFF) wollen zwei Drittel ihre Grundschulkinder nicht impfen lassen oder wollen zumindest noch damit warten. Bislang hat in der Altersgruppe der Fünf- bis Elfjährigen nicht einmal jedes Fünfte Kind eine Corona-Impfung erhalten.

Schwankende Schätzungen

Laut "Scientific American" schwanken die Schätzungen zu impfstoffbedingten Myokarditis-Fällen. Doch auch die höchsten Schätzungen deuten demnach auf weniger als 200 Fälle pro Million vollständig geimpfter männlicher Jugendlicher zwischen 12 und 15 Jahren hin und seien damit "extrem selten". Bei den Mädchen diesen Alters waren es etwa 30 gemeldete Fälle. Nutzen und Risiken der Corona-Impfung bei Kindern haben Wissenschaftler der US-Arzneimittelbehörde FDA in einem Modell skizziert. Darin zeigen sie unter anderem, dass das Risiko einer Herzmuskelentzündung im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion höher liegt als nach einer Impfung. (Das Modell ist hier zu sehen.)

Diejenigen, die Impf-Nebenwirkungen entwickelten, hätten in der Regel Schmerzen in der Brust und fühlten sich einen Tag lang schlecht, Bluttests zeigten eine Entzündung des Herzens, so Sallie Permar, Vorsitzende der pädiatrischen Abteilung am Weill Cornell Medicine und leitende Kinderärztin am New York-Presbyterian Komansky Children's Hospital, gegenüber "Scientific American". Sie würden zur Überwachung ins Krankenhaus eingewiesen und in der Regel nach einem Tag wieder entlassen. "Das ist etwas völlig anderes als die Myokarditis, die wir im Zusammenhang mit dem Virus selbst sehen", so Permar. Eine infektionsbedingte Herzmuskelentzündung erfordere demnach oft lebensrettende Maßnahmen, zudem liege der Krankenhausaufenthalt im Schnitt nicht bei einem sondern bei sechs Tagen. Experten gehen davon aus, dass das Risiko einer impfstoffbedingten Herzmuskelentzündung bei den Kindern zwischen fünf und elf Jahren geringer ist, als bei älteren.

Laut aktuellem Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI, Stand 30. September) wurden in Deutschland 1243 Verdachtsfälle von Myo- oder Perikarditis im zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung gemeldet. Perikarditis ist eine Entzündung des Herzbeutels. Am meisten betroffen waren 12- bis 30-jährige männlichen Geschlechts. Die meisten Betroffenen wurden demnach ins Krankenhaus eingeliefert, das Gros habe jedoch nach medizinischer Versorgung einen zunächst unkomplizierten Verlauf gehabt. Menschen, die nach einer Immunisierung mit einem mRNA-Vakzin eine solche Impf-Nebenwirkung entwickelten, sollen laut Stiko keine weitere Dosis eines solchen Impfstoffs erhalten. Ausnahmen im Einzelfall sind möglich.

Stiko bleibt vorsichtig

Der Chef der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, bleibt trotz der Erkenntnisse aus den USA weiterhin vorsichtig. Im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur hatte er bereits am vergangenen Donnerstag gesagt, die US-Daten seien noch nicht sicher. Den meisten Kindern fehle noch die zweite Impfung. "In den USA gibt es wie bei uns ein Spontanmeldeverfahren von Nebenwirkungen und man muss von einem längeren Meldeverzug ausgehen. Wir haben von Kollegen aus den USA mündlich berichtet bekommen, dass es dort sehr wenige, gut verlaufene Fälle von Herzmuskelentzündungen nach Impfungen auch bei Fünf- bis Elfjährige gegeben hat." Aber über die Häufigkeit und Bedeutung könne man im Moment nichts sagen. Direkte Hinweise auf ein Risiko der Impfung in dieser Altersgruppe gebe es keine, aber es gebe eben auch keine ausreichend sichere Datenbasis, um die Sicherheit abschließend zu bewerten, so Mertens.

"Nach unserer Analyse, auch aller Daten aus der laufenden vierten Welle, ist die Krankheitslast bei Kindern in der Altersgruppe gering", ordnete Mertens ein. Meist verliefen Infektionen bei ihnen ohne oder mit nur sehr milden Krankheitsanzeichen. "Bei sehr wenigen Kindern – weniger als 1 von 10.000 Infizierten in dieser Altersgruppe – wird eine Krankenhausbehandlung nötig. Und selbst bei ihnen ist der Verlauf günstig." In Deutschland seien während der gesamten bisherigen Pandemie bei Kindern ohne Vorerkrankungen in dem Alter keine Todesfälle wegen Covid-19 aufgetreten. Doch was ist mit Langzeit- und Spätfolgen wie Long Covid und dem Entzündungssyndrom PIMS?

Die Stiko hat sich auch mit diesen Themen beschäftigt. Mertens sagte, etwa drei von 10.000 infizierten Kindern hätten PIMS entwickelt. "Aber auch da hat es keine Todesfälle gegeben und die Kinder konnten erfolgreich behandelt werden." Long Covid sei bei diesen Kindern "wissenschaftlich gesehen immer noch sehr unklar". Es gebe kaum wirklich zuverlässige Studien, die eine Unterscheidung erlaubten, ob Symptome durch pandemiebedingte Einschränkungen oder die Infektion hervorgerufen wurden. "Bisherige Studien mit Kontrollgruppen zeigen keinen sicheren spezifischen Effekt der Infektion", sagte Mertens. Ebenso unklar ist noch, welche Rolle die neue Variante Omikron im Pandemieverlauf spielen wird. Erste Meldungen aus Südafrika über schwere Verläufe bei Kindern seien noch nicht so belastbar. Es brauche mehr Zeit und gut angelegte Studien für die Bewertung.

Quelle: ABC News, PEI, Scientific American, Biontech, Dpa