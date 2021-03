Die USA werden Präsident Joe Biden zufolge am Freitag das von seiner Regierung ausgerufene Ziel erreichen, 100 Millionen Menschen zu impfen. "Aber ich habe immer gesagt, dass das nur die Untergrenze ist. Wir werden nicht aufhören, bis wir diese Pandemie besiegt haben. Nächste Woche werde ich unser nächstes Ziel verkünden, die Impfungen in die Arme zu bekommen. Dies ist eine Zeit des Optimismus, aber es ist keine Zeit der Entspannung. Ich brauche alle Amerikaner, ich brauche Sie alle, um Ihren Teil zu tun." Biden hatte bei seiner Vereidigung am 20. Januar versprochen, dass es in seinen ersten 100 Tagen im Amt mindestens 100 Millionen Impfungen geben sollte. Bis Ende Mai soll es genügend Impfstoff für alle rund 260 Millionen Erwachsenen im Land geben. Ab Mai sollen alle Bürger und Bürgerinnen ab 16 Jahren des Landes geimpft werden können. In den USA wird neben den Impfstoffen von Moderna und Biontech und Pfizer, bei denen zwei Dosen gespritzt werden, auch der Impfstoff von Johnson & Johnson eingesetzt. Dieser soll bereits nach einer Dosis seine volle Wirkung entfalten. Der Impfstoff des Herstellers AstraZeneca ist in den USA bisher nicht zugelassen.