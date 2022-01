Die Covid-Zahlen steigen unaufhörlich. Erstmals seit Pandemiebeginn wird ein Inzidenzwert von nahezu 500 erreicht.

Die Omikron-Variante schiebt die fünfte Welle unerbittlich nach oben. Nachdem sich die Corona-Zahlen vor den Feiertagen auf hohem Niveau etwas stabilisiert hatten, steigen sie nun wieder stark an. Das Robert Koch-Institut musste heute erneut einen Rekordwert bei der Inzidenz melden.

Pro 100.000 Einwohner in Deutschland gab es in den letzten sieben Tagen 497,1 neu bestätigte Covid-Erkrankungen, meldet das RKI. Damit ist nahezu jeder 200. Deutsche innerhalb dieses Zeitraums an dem Corona-Virus Sars-Cov-2 erkrankt. Ein solch hoher Wert war seit Beginn der Pandemie vor knapp zwei Jahren in Deutschland noch nicht erreicht worden. Der Wert stieg gegenüber der Vorwoche deutlich an. Am vergangenen Samstag hatte er noch bei 335,9 gelegen.

Starker Anstieg der Infektionen

Der Anstieg lässt sich auch in den konkreten Zahlen ablesen. 78.022 Neuinfektionen meldeten die Gesundheitsämter dem RKI im Laufe des Freitags. Eine Woche zuvor waren es mit 55.889 bestätigten Neuinfektionen noch deutlich weniger gewesen. Insgesamt gab es hierzulande bislang 7.913.473 nachgewiesene Infektionen.

Die Zahl der Todesfälle ist indes gesunken. 235 Menschen sind gestern an einer Covid-Erkrankung verstorben. Vor einer Woche waren es mit 268 Personen etwas mehr. Insgesamt sind in Deutschland seit Beginn 115.572 Personen an den Folgen einer Infektion mit dem Virus gestorben.

Covid-19: So ist die Lage in Krankenhäusern

Die steigenden Zahlen machen sich auch bei den Hospitalisierungen bemerkbar. Nach Angaben des RKI am Freitag lagen in den letzten sieben Tagen je 100.000 Einwohner 3,23 Personen wegen einer Covid-Infektion im Krankenhaus. Der Wert hatte am Donnerstag noch bei 3,09 gelegen. Am Samstag gab es keine aktuellen Werte, sie werden am Wochenende nicht aktualisiert.

Nach Recherchen der "Zeit" liegen aktuell 2959 Personen in Deutschland in der Folge einer Corona-Erkrankung auf der Intensivstation. Das entspricht einem Rückgang um 14 Prozent. Etwa zwölf Prozent der Intensivbetten seien somit mit Covid-Patienten belegt, so die Zeitung.

Quellen: RKI-Dashboard, Zeit