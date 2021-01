Eine ruhige Vorweihnachtszeit… war gefolgt von einem ruhigen Silvester… und einem ruhigen Start ins Jahr 2021. Der Lockdown sowie alle weiteren Bemühungen die Corona-Pandemie einzudämmen, verlangen der Bevölkerung Geduld ab. Schon vor dem nächsten Corona-Beratungstreffen zwischen den Ministerpräsidenten und der Kanzlerin am 5. Januar, mehren sich die Stimmen, die sich für eine Verlängerung des aktuellen Lockdowns aussprechen. Ganz so, als versuche man schon jetzt die Bevölkerung langsam an den Gedanken zu gewöhnen, dass die Maßnahmen über den zunächst angestrebten 10. Januar hinausgehen könnten. Für einige, wie für diese Spaziergänger in Köln, ist die Situation eindeutig: "Ich bin ganz klar für eine Verlängerung, vielleicht sogar Verstärkung von irgendwelchen Regulierungen." "Es sollte verlängert werden. Weil sonst werden die Zahlen wieder höher. Weil sich viele so schon nicht dran halten. Und wenn sie gezwungen sind, dann werden sie es machen." Doch für andere ist es in der Gemengelage von Argumenten und Abwägungen nicht leicht, eine ganz eindeutige Meinung zum Lockdown zu vertreten. "Ich weiß nicht, ob ein erweiterter Lockdown da unheimlich nützt. Ich weiß aber, und denke mir, dass zum Beispiel die Schulen sehr stark geschädigt werden, durch einen weiteren Lockdown. Man kann Schüler - die guten Schüler schaffen das. Die mittleren und schlechten eben nicht." "Die Gesundheit ist an erster Stelle, aber auf der anderen Seite, man sieht jetzt so viele, auch im Bekanntenkreis, die jetzt wirklich rumkrapsen und am wirtschaftlichen, also am Ende sind. Es ist schwierig. Also, ich habe da auch keine eindeutige Meinung, weil ich - also ich wüsste es gar nicht. Ich denke, unsere Politikerwissen da ja auch nicht viel mehr als wir." Der gesundheitspolitische Sprecher der SPD, Karl Lauterbach, sagte zuletzt sogar, er rechne damit, dass sich erst ab April 2021 eine Entspannung der Pandemielage einstellen werde.