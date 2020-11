Sehen Sie im Video: "Einmal Bordkarte und Schnelltest, bitte!" – Lufthansa probt Corona-Tests für Passagiere.













Am Donnerstag hat die Lufthansa vor dem morgendlichen Flug von München nach Hamburg nur Passagiere mit einem negativen Corona-Test einsteigen lassen.Um das zu ermöglichen, bot die unter der Krise leidende Fluggesellschaft entsprechende Schnelltests an.Wie das funktioniert erklärte Doktor Hanns-Georg Klein am Donnerstag am Münchener Flughafen: "Hier sieht man die Testkartusche mit Filterpapier. Hier geht die Probe hin, die dann durch die Kapillarkraft angesaugt wird. Wenn eine Bande bei "C" erscheint, dann hat der Test funktioniert, und wenn eine Linie am "T" erscheinen würde, dann wäre der Test positiv. Er kann zwischen 15 und 30 Minuten abgelesen werden, und dann verblasst die Farbe." Und einer der Passagiere bestätigte, dass der Probelauf der Fluggesellschaft mit dem Schnelltest gut organisiert war: "Das Angebot ist in okay. Lufthansa informiert einen vorab.Ich erhielt einen Anruf, dass ich etwas früher zum Flughafen kommen sollte, da ein Test durchgeführt wird. Und wenn man negativ getestet ist und weiß, dass die anderen Passagiere auch negativ sind, dann ist es ein beruhigendes Gefühl im Flugzeug." Nach eigenen Angaben hat die Lufthansa vorerst 250.000 von den Antigen-Schnelltests erworben. Für die Fluggäste heißt das aber auch, dass sie nun entsprechend frühzeitig am Flughafen sein müssen.Doch die Hoffnung ist groß, dass bei einer erfolgreichen Probe das Geschäft wieder angekurbelt wird. Auch wenn damit das Problem der Quarantäne-Regelungen in den meisten Ländern weiterhin bestehen bleibt.

