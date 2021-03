Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat bislang keine Hinweise darauf, dass der Coronavirus-Impfstoff von Astrazeneca eine Blutgerinnung verursacht. Die Zahl der aufgetretenen Fälle sei nicht höher als in der Gesamtbevölkerung, sagt Behörden-Chefin Emer Cooke. Die Vorteile des Mittels überwögen die Risiken. Die EMA nehme die Prüfung des Impfstoffs aber sehr ernst.Experten prüften derzeit, ob zwischen der Impfung und aufgetretenen Fällen einer Blutgerinnung ein Zusammenhang bestehe, sagt Cooke bei einer Pressekonferenz. Die Ergebnisse der Untersuchung werde die EMA am Donnerstag bekanntgeben. Vermutlich am Freitag wollen Bund und Länder dann beim sogenannten Impfgipfel über das weitere Vorgehen beraten. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hofft, dass Astrazeneca-Impfungen wieder möglich werden. "Natürlich wäre es gut, wenn aus all den allerdings nicht politischen, sondern rein fachlichen Überprüfungs-Prozessen herauskäme, dass ein Impfstoff, der schon an viele zig-Millionen Bürgerinnen und Bürger in aller Welt verimpft worden ist, auch weiter verimpft werden kann. Nur, und da bin ich sehr entschieden, das darf nicht das Ergebnis einer politischen Setzung sein. Das muss sich auch erhärten lassen aufgrund der Betrachtung, die diejenigen, die wissenschaftlich dazu aufgerufen sind und dazu ein Amt haben, treffen. Das allerdings geschieht hoffentlich schnell." Egal wie die Prüfung ausgehe - der Imageschaden für den Impfstoff von Astrazeneca sei da, sagt der Vorsitzende des Weltärztebundes Frank Ulrich Montgomery: "Das ist ein riesiges Problem, wie man das Dilemma löst, das Astrazeneca jetzt schon mehrfach negativ in den Schlagzeilen war. Aber einfach Augen zu und durch und einfach wegducken hilft auch nicht. Man muss darüber reden. Und man muss den Menschen klarmachen, dass Astrazeneca ein guter Impfstoff ist, wenn sich das so bestätigt, was ich glaube. Und dann müsste man vielleicht an das Prioritätenkonzept rangehen und müsste sagen, die Leute, die bereit sind, dieses geringgradig höhere Risiko auf sich zu nehmen, die sollen dann auch Astrazeneca bekommen."Der vorläufige Impfstopp für AstraZeneca kann dem arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft (IW) zufolge Milliarden kosten. Werde der Impfstoff für eine Woche ausgesetzt, bedeute das späteren Impfschutz und im Zweifel auch einen längeren Lockdown. Die gesamtwirtschaftlichen Kosten seien dann schnell bei zwei Milliarden Euro, so das IW.