Venice Beach

Der Fotograf Dotan Saguy hat drei Jahre lang das Leben am Venice Beach in Los Angeles dokumentiert. In dem vorliegenden Bildband stellt er einige der Menschen vor, die er in dieser Zeit kennengelernt hat. Da ist zum Beispiel der bekannte österreichische Athlet Ike Catcher, der im Hintergrund seinen Astralkörper in die Lüfte stemmt, während vorne ein Gewichtheber schwere Eisen stemmt. Diese Aufnahme stammt vom weltberühmten Muscle Beach: Es ist der Ort, an dem in den 1930er Jahren der Fitness-Boom entstand, der Menschen aus aller Welt anzog und eine einzigartige Mischung aus Bodybuildung und Akrobatik schuf.

