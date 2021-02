Israel weitet sein Impfprogramm aus. Das Land im Nahen Osten impft jetzt auch Personen ab dem Alter von 16 Jahren. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums hätten bereits rund 35 Prozent der 9 Millionen Einwohner den Impfstoff von Pfizer-Biontech erhalten. Damit liegt das Land weltweit auf Platz eins. Die frisch geimpfte Sapir Elhanani sagt das, was viele 28-Jährige in Deutschland vermutlich auch gerne sagen würden: „Ich bin sehr glücklich, die Möglichkeit bekommen zu haben, eine Impfung zu erhalten als Israeli, und als jemand, der noch sehr jung ist. Ich bin auch sehr froh darüber, den Impferfolg in diesem Land zu beobachten, ich hoffe, dass alle bald geimpft werden, damit wir uns alle schützen können, zurück zur Normalität gelangen, wieder Spaß haben und zur Arbeit gehen können" Die Impfungen zeigten nach Angaben von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bereits positive Auswirkungen. Unter den über 60-Jährigen hat sich demnach die Zahl der Covid-19-Fälle in den vergangenen zwei Wochen fast halbiert. Die Zahl der schwierigen Krankheitsverläufe in dieser Altersgruppe habe sich um ein Viertel verringert. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums haben 84 Prozent der über 60-Jährigen bereits eine Impfung erhalten. Netanjahu hatte sich durch das schnelle Impfprogramm sowie einen harten Lockdown eigentlich eine teilweise Öffnung der Wirtschaft bereits in diesem Monat erhofft. Durch die neuen Virusvarianten seien die Zahlen der Infektionen und Todesfälle insgesamt aber wieder angestiegen und erlaube der Regierung dieses Vorhaben nicht.Dennoch ist Israel jetzt einen Schritt weitergekommen, auf dem Weg zurück zur Normalität.