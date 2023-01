von Frank Ochmann Das Coronavirus bildet permanent neue Varianten aus – vermutlich nun auch vermehrt in China. Die stern-Infografik hilft, den Überblick zu behalten.

Nach einigen Monaten der Pandemie gliederte sich der Stammbaum von Sars-CoV-2 in Varianten, worauf die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Namen für sie einführte: Alpha bis Delta, und dann, im November 2021, Omikron. Dabei blieb es: Omikron hat praktisch alle früheren Varianten verdrängt und selbst kaum noch überschaubare Untervarianten gebildet.

Die Grafik zeigt einen kleinen Ausschnitt mit den wichtigsten Mutanten. Aktuell zählen alle zur Omikron-Familie, auch die beiden Subvarianten, die den Ausbruch in China dominieren: BA.5.2 und BF.7. Weil inzwischen selbst Fachleute in diesem Gewirr durcheinanderkommen, haben sich Spitznamen, meist aus der Mythologie, eingebürgert. So ist BF.7 "Minotaurus".

Corona-Variante XBB.1.5. "Krake" ist auf dem Vormarsch

Sorge bereitet der WHO allerdings besonders eine Mutante, die in Nordamerika auf dem Vormarsch ist: XBB.1.5. Der "Krake" scheint fähig zu sein, sich weltweit auszubreiten – mit schwer absehbaren Folgen. Das gilt auch für das Geschehen in China. Es ist nicht zwingend, aber möglich, dass erneut bedrohlichere Varianten des Virus entstehen: Durch die extremen Infektionszahlen dort hat es reichlich Gelegenheiten zu Mutationen.

Infografiken Long Covid Symptome: Welche Corona-Spätfolgen im Körper am häufigsten auftreten 1 von 9 Zurück Weiter 1 von 9 Zurück Weiter Long Covid im Körper: Häufigkeit wichtiger Symptome (Selbstwahrnehmung oder Diagnose), in Prozent. Für einzelne Symptome gibt es, je nach Studie oder Befragung, unterschiedliche Zahlen. Doch die beobachtete Größenordnung stimmt überein. Klicken Sie sich durch die Galerie, um detaillierte Informationen zu den einzelnen Organen und Bereichen des Organismus zu erhalten. Mehr

In der Galerie: Etwa jeder zehnte Infizierte leidet unter Long Covid, schweren Corona-Langzeitfolgen. Mal sind die Beschwerden diffus, mal weisen sie auf klar auszumachende Störungen einzelner Organe hin.