Sehen Sie im Video: Mit diesen neuen Funktionen soll die Corona-Warn-App verbessert werden.









Die offizielle Corona-Warn-App des Bundes wird mit neuen Funktionen zur Pandemiebekämpfung ausgebaut. So wird die neueste Version der App, die spätestens am Mittwoch zum Download bereit stehen wird, um eine Check-in-Funktion erweitert.

Damit sollen vor allem risikoreiche Begegnungen von Menschen in Innenräumen besser erfasst werden.

Und: In künftigen Versionen soll - noch vor Beginn der Sommerferien - auch ein digitales Impfzertifikat angezeigt werden können. Anwender könnten damit nachweisen, dass sie vollständig geimpft worden sind.

Außerdem sollen in der App die Ergebnisse von Schnelltests erscheinen können.

Obwohl die deutsche Corona-Warn-App mit 27 Millionen Downloads die erfolgreichste Anwendung zur digitalen Kontaktverfolgung in Europa ist, wird die Wirksamkeit der App immer wieder in Frage gestellt.

Dieser Eindruck wird allerdings durch aktuelle Zahlen aus Kreisen der Bundesregierung widerlegt. Allein in den vergangenen vier Wochen haben demnach fast 80 000 Anwenderinnen und Anwender ihre Kontakte über ein positives Testergebnis gewarnt.

