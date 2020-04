Sehen Sie im Video: RKI – Corona-Ansteckungsrate steigt wieder.









Lothar Wieler, RKI-Präsident: "Die Reproduktionszahl R liegt momentan bei etwa 1,0. Aber, so wie wir das auch immer wieder feststellen, gibt es große regionale Unterschiede. Im Mittel heißt das aber, dass momentan etwa eine infizierte Person eine weitere mit dem SARS Coronavirus 2 ansteckt in Deutschland. Auch die Anzahl der neu übermittelten Todesfälle ist weiterhin hoch. Es wurden immer noch zwischen 100 und 300 Fälle, Todesfälle pro Tag übermittelt. Gut ist nach wie vor, dass die Kapazität in den Krankenhäusern groß ist. Das heißt also, wir haben keinerlei Engpässe, wir haben ausreichend Intensivbetten und Beatmungsplätze. Und nach der derzeitigen - aber ich betone nach der derzeitigen Situation - können wir auch keine Engpässe prognostizieren. Und es ist uns in Deutschland bislang wirklich zusammen - und das möchte ich betonen - uns allen zusammen vergleichsweise gut gelungen, durch diese Epidemie zu kommen bislang. Dieses Virus ist ja nach wie vor in unserem Land und wird ja auch noch monatelang hier sein. Und wenn wir in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind oder auch in einem Geschäft oder in einem Umfeld, wo wir diesen Abstand vielleicht nicht mit der nötigen Sicherheit einhalten können, bitte tragen wir zusätzlich eine Mund-Nasen-Bedeckung. Und zwar, um andere zu schützen."