Spahn: Rückkehrer aus Italien, Österreich und Schweiz sollen 14 Tage zu Hause bleiben

Angesichts der Corona-Pandemie sollten sich alle Reiserückkehrer aus Italien, Österreich und der Schweiz nach Empfehlung des Bundesgesundheitsministeriums selbst in Quarantäne begeben. Wer in den letzten 14 Tagen in Italien, in der Schweiz oder in Österreich gewesen sei, sollte unnötige Kontakte vermeiden und zwei Wochen zu Hause bleiben, schrieb Minister Jens Spahn auf Twitter. Dies gelte unabhängig davon, ob jemand Symptome habe oder nicht.

https://twitter.com/jensspahn/status/1238543743395024898