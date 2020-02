Einer der ersten Menschen, die versuchten, die Welt vor dem neuartigen Coronavirus zu warnen, ist am Freitagmorgen in einem Krankenhaus in Wuhan an den Folgen der Krankheit gestorben. Li Wenliang war ein Arzt, der sich selbst mit dem Virus infiziert hatte. Der 34-Jährige hatte Ende Dezember sieben Patienten mit einer unbekannten Lungenkrankheit untersucht, die alle zuvor auf dem lokalen Fischmarkt gewesen waren. Er und seine Kollegen wurden daraufhin von der Polizei gewarnt, keine "Gerüchte" zu verbreiten. Schriftlich mussten sie erklären, dass sie nichts über den Ausbruch der Krankheit verbreiten würden. Inzwischen hat das Nationale Gesundheitsministerium über 600 Todesfälle bestätigt, mehr als 30.000 Menschen seien infiziert, hieß es. In Andenken an den "Whistleblower"-Arzt, wie er von vielen im Netz genannt wird, haben Menschen Blumensträuße vor den Eingang des Krankenhauses abgelegt, in dem er selbst gearbeitet hatte. Die Anteilnahme im Volk ist groß: "Ich bedauere seinen Tod zutiefst und ich finde es extrem traurig. Wir müssen schauen, was sein Tod noch bewirkt. Ich hoffe, dass er nicht umsonst gestorben ist." Die chinesische Regierung hat bereits angekündigt, Ermittler nach Wuhan zu schicken, um den Tod von Wenliang zu untersuchen.