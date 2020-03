Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) appelliert angesichts des Coronavirus an die deutsche Bevölkerung:: "Die Bundesregierung hat ihre Arbeitsstrukturen geändert. Es wird von jetzt an einen Kabinettsausschuss geben, in dem die Bundeskanzlerin, der Vizekanzler, der Innen- und der Außenminister, der Gesundheitsminister und die Verteidigungsministerin zusammenarbeiten, um jeweils die richtigen Entscheidungen für die Sicherheit und die Gesundheit der Menschen zu treffen. Wir haben einen Krisenstab von Gesundheits- und Innenministerium eingerichtet, der sich regelmäßig trifft. Und wir haben mit den Bundesländern verabredet, dass wir von Montag an regelmäßig mit den Chefs der Staatskanzleien Konferenzen abhalten, um uns ganz eng abzustimmen... Deshalb wird es auch zur Schließung von vielen Einrichtungen kommen. Deshalb wird es keine Veranstaltungen über 1.000 Menschen geben, und deshalb rufen wir alle auf, alle nichtnotwendigen Veranstaltungen nicht zu besuchen - bis hinein in das familiäre Umfeld. Wir helfen damit ganz konkret Menschen und können Solidarität in der Gesellschaft zeigen... Jeder einzelne Mensch ist betroffen in unserem Land. Und diese Betroffenheit schränkt natürlich auch den Lebensraum ein. Aber das tun wir für die eigene Gesundheit und wir tun es dafür, dass anderen Menschen geholfen wird. Deshalb ist dies eine Zeit, in der wir sicherlich zeigen können, wie wir auch füreinander sorgen und aneinander denken. Jeder und jede ist dazu aufgerufen, denn manche Kontakte wird es in dieser Zeit nicht so häufig geben. Zum Beispiel sagen uns die Experten, dass die Enkel nicht ihre Großeltern besuchen sollen. Denn wir wollen sicherstellen, dass die, die besonders anfällig für dieses Virus und für schwere Verläufe der Krankheit sind, nicht ins Krankenhaus müssen, sondern sich gar nicht erst infizieren.Deshalb heißt die Aufgabe: Jeder und jede kann mit seinem und ihrem persönlichen Verhalten dazu beitragen, dass sich die Geschwindigkeit, in der Menschen infiziert werden, so verlangsamt, dass unser Gesundheitssystem nicht überfordert wird."