"Im Internet kursieren aktuell, weil Desinfektionsmitte, vielerorts ausverkauft sind, sogenannte Anleitungen zum Selbermischen für diese Lösungen. Da gibt es zum Beispiel eine Anleitung von der WHO, von der Weltgesundheitsorganisation, was ja per se eine sehr verlässliche Quelle für Gesundheitsinformationen ist. Allerdings muss man sagen, es ist keine besonders gute Idee, Desinfektionsmittel daheim selbst anzumischen, weil einerseits vielleicht die Verhältnisse, also die Mischverhältnisse nicht stimmen. Dann ist die Wirksamkeit nicht gegeben und man schützt sich gar nicht ausreichend vor Viren und Bakterien. Auf der anderen Seite sind diese Lösungen, zumindest die Rezeptur von der WHO, auch gar nicht so ungefährlich. Da wird Wasserstoffperoxid verwendet. Das ist eine Chemikalie, die die Augen reizen kann, die ätzend wirkt in hoher Konzentration, die die Haut bleicht. Da sollte man wirklich vorsichtig sein, vor allem, wenn man Kinder im Haushalt hat. Deswegen: Finger weg von selbstgemischten Desinfektionsmitteln. Die werden auch gar nicht empfohlen. Es besteht die Möglichkeit, ein Desinfektionsmittel im absoluten Notfall, also wenn man wirklich keins mehr bekommt und darauf angewiesen ist, vor Ort in einer Apotheke professionell von einem Apotheker oder einer Apothekerin mischen zu lassen. Das ist auf jeden Fall immer die bessere Idee, als es zuhause zu machen, weil dieses Fachpersonal auch wirklich hygienisch arbeiten kann. Auch das aber wirklich nur im Notfall: Für die Herstellung von Desinfektionsmittel wird unter anderem Alkohol benötigt. Und wir hatten gestern einzelne Gespräche mit Apotheken hier in Hamburg vor Ort. Alkohol ist teilweise auch schon knapp und wird wirklich auch an anderer Stelle benötigt, also für die Mischung von Tinkturen, für Lösungen in anderen medizinischen Bereichen. Ich habe mit dem Deutschen Apotheker Verband telefoniert und der Sprecher hat mir bestätigt, dass Desinfektionsmittel wirklich nur im Notfall eingesetzt werden sollen, für medizinisches Personal und chronisch Kranke. Gesunde Menschen sollen einfach die Hände waschen. Das ist eine sehr sinnvolle und sehr gute Methode. Und es ist eine Methode, die wirklich überall geht. Sie kostet nichts und ist einfach anzuwenden. 20 Sekunden die Hände einseifen, gründlich abspülen und die Hände gut trocknen. Und dann ist man auch vor einer Ansteckung geschützt."