Etwa 1,6 Millionen Corona-Tests müssen bundesweit derzeit pro Woche ausgewertet werden. Die Labore stoßen zunehmend an zeitliche und materielle Grenzen. Noch dazu dazu steigt der Anteil der Untersuchungen, die positiv ausfallen.

Die deutschen Corona-Labore kommen immer öfter nicht mit den Testungen hinterher. Laut Robert Koch-Institut (RKI) meldeten in der vergangenen Kalenderwoche (bis zum 1. November) 69 Labore einen Rückstau von insgesamt 98.931 abzuarbeitenden Proben. Zwei Wochen zuvor waren es noch 52 Labore mit 20.799 abzuarbeitenden Proben, wie aus dem RKI-Lagebericht von Mittwochabend hervorgeht. 55 Labore nannten laut RKI zuletzt Lieferschwierigkeiten für Reagenzien unter anderem zum Auswerten der Tests, Plastikverbrauchsmaterialien und Pipettenspitzen.

Positivenquote hat sich verzehnfacht

"Mit steigenden Probenzahlen, wie sie zurzeit aufgrund der weiten Indikationsstellung zu beobachten sind, verlängern sich auch die durchschnittlichen Bearbeitungszeiten, mit möglichen Konsequenzen für die zeitnahe Mitteilung des Ergebnisses an die betroffenen Personen, sowie einem größeren Verzug bei der Meldung an das Gesundheitsamt", schreibt das RKI. Es gebe in den letzten Wochen zunehmend Berichte von Laboren, die sich stark an den Grenzen ihrer Auslastung befänden. Es sei unter anderem "dringend geboten, den Einsatz der Tests im Hinblick auf den angestrebten Erkenntnisgewinn in Abhängigkeit freier Testkapazitäten zu priorisieren".

Die sogenannte Positivenquote bei Corona-Tests in Deutschland hat sich derweil in den vergangenen zwei Monaten in etwa verzehnfacht. So schlugen in Kalenderwoche 44 (bis 1.11.) laut RKI etwa 7,3 Prozent der Tests an – der höchste Wert seit der ersten Aprilhälfte. In Kalenderwoche 35 (bis 30.8.) waren es noch rund 0,7 Prozent.

Coronavirus: Neuinfektionen in Deutschland auf Höchstwert

Die Zahl der wöchentlich durchgeführten Tests kletterte in den vergangenen zwei Monaten deutlich um mehr als 400.000. 191 Labore meldeten zuletzt rund 1,6 Millionen solcher Laboruntersuchungen binnen einer Woche – ein Rekordwert für Deutschland. Die Entwicklung bei Positivenrate und Test-Anzahl spiegelt sich im über Wochen starken Anstieg bei den gemeldeten Neuinfektionen wieder.

Am Donnerstag erreichte die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen indes einen neuen Höchstwert. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Morgen 19.990 Fällen binnen eines Tages gemeldet. Den bis dahin höchsten Wert seit Beginn der Pandemie meldete das RKI am vergangenen Samstag mit 19.059 neuen Fällen.