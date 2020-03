Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen so hat die Bundesregierung ihr Handeln in der Coronakrise immer wieder begründet. Kanzlerin Angela Merkel unternimmt nun ebenfalls einen ungewöhnlichen Schritt: Sie will sich am Mittwochabend in einer Fernsehansprache direkt an die Bürger wenden. Aus der Wirtschaft reißen die Hiobsbotschaften nicht ab: Der deutsche Einzelhandel schlägt Alarm, die Aktienmärkte bleiben weltweit unter Druck. Aus den Urlaubsländern fliegen voll besetzte Maschinen deutsche Touristen zurück. Über allem schwebt die Frage, wie lange der Ausnahmezustand dauern wird. Und ob es noch viel schlimmer kommt.