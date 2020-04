Erst wurde es nicht ernst genommen, dann hat man die Gefahr heruntergespielt - und als es bereits zu spät war, wurde gehandelt. So lässt sich der Umgang der USA mit dem neuartigen Coronavirus zusammenfassen. US-Präsident Donald Trump macht bislang keine gute Figur als Krisenmanager. "Sie wissen, dass es im April angeblich mit dem heißeren Wetter stirbt. Und das ist ein wunderbares Datum, auf das man sich freuen kann", sagte er noch Anfang Februar im Fox-Business-Interview.

Der April wurde jedoch zu einem der härtesten Monate der USA seit vielen Jahren. Die Zahlen der Infizierten steigen rapide an, mit mehr als 550.000 bestätigten Fällen sind die USA mit Abstand das am stärksten betroffene Land der Welt. Mindestens 22.000 Menschen starben dort bislang an Covid-19, jener Krankheit, die durch das Coronavirus ausgelöst wird. Zwar sind die Zahlen mittlerweile leicht rückläufig, allerdings immer noch auf einem hohen Niveau.

So entwickelte sich die Zahl der Covid-19-Patienten

Doch nicht nur Donald Trump nahm das Virus lange Zeit nicht ernst, sondern auch weite Teile der Bevölkerung. Während in anderen Ländern schon drastische Maßnahmen ergriffen wurden, lief der Alltag zwischen New York und Los Angeles noch ganz normal weiter. Die Subways waren Anfang März noch voll, die Restaurants gut besucht. Mit Toten im einstelligen Bereich schien die Krankheit in den Vereinigten Staaten kein Thema zu sein.

Erst Mitte März stieg die Zahl der Covid-19-Toten rapide an. Waren es am 09. März noch vier Todesfälle, waren es eine Woche (16. März) später schon 20, am 20. März schließlich 160 - und am 30. März mehr als 800. Zu diesem Zeitpunkt war es bereits die dritthäufigste Todesursache pro Tag, nach Herzkrankheiten und Krebs, aber vor Unfällen, chronischen Lungenkrankheiten oder Schlaganfällen. In der ersten Aprilwoche wurde Covid-19 schließlich zur tödlichsten Krankheit der USA.

Den Verlauf der Covid-19-Todesfälle zeigt diese Grafik im Zeitraum vom 01. März bis zum 11. April.

Erstellt wurden die Grafiken von Alex Estrella. In einer zweiten Grafik zeigt er den Verlauf der 15 häufigsten Todesarten der USA im Vergleich zu Covid-19 über den Zeitraum von knapp sechs Wochen.

