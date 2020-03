Nach der Ankündigung der Europäischen Union, keine Einreisen von Nicht-EU-Bürgern mehr zu erlauben, sind erste Reisende abgewiesen worden. Am größten deutschen Airport in Frankfurt am Main war am Dienstagabend laut Bundespolizei ein Flug aus der Türkei betroffen. Wie viele Flüge es am Mittwoch sein werden, war noch unklar, wie ein Sprecher erklärte. Die Europäische Union will mit sofortiger Wirkung für 30 Tage ein Einreiseverbot umsetzen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen.

Inzwischen sind in Deutschland laut Robert-Koch-Institut 7689 Menschen infiziert, das Monitoring der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore weist bedeutend mehr Fälle aus, Tendenz steigend. 20 Menschen sind bisher hierzulande an den Folgen gestorben. Das öffentliche Leben ist deutlich eingeschränkt, schon jetzt leidet darunter die Wirtschaft. Die Bundesregierung hat daher milliardenschwere Hilfen zugesagt.

Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Bis zu 20 Stunden im Stau wegen Corona-Kontrollen - Sachsens Ministerpräsident erwägt Hilfe der Bundeswehr (13.31 Uhr)

Justizministerium dementiert Vorbereitungen einer Ausgangssperre (12.15 Uhr)

Mega-Stau wegen Corona-Kontrollen: Grenzschutz in Polen öffnet weitere Übergänge für den Autoverkehr (11.23 Uhr)

Bundeskanzerlin Merkel hält am Abend Fernsehansprache zur Corona-Krise (10.58 Uhr)

BMW stoppt Autoproduktion für vier Wochen (10.07 Uhr)

NBA-Star Kevin Durant und drei weitere Profis der Brooklyn Nets positiv getestet (7.20 Uhr)

In China werden 13 neue Infektionen gemeldet (2.24 Uhr)

Die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im stern-Liveblog: