US-Präsident Donald Trump hat den Stopp von US-Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) angekündigt. "Heute beauftrage ich meine Regierung damit, die Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation einzustellen", sagte Trump bei einer Pressekonferenz in Washington. Der US-Präsident wirft der WHO Versäumnisse im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie vor und hat die WHO als zu China-freundlich attackiert.