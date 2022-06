Verfallsdatum für Millionen Corona-Impfstoffdosen in Deutschland rückt näher

Coronavirus-Pandemie Verfallsdatum für Millionen Corona-Impfstoffdosen in Deutschland rückt näher

von Florian Schillat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will mit Blick auf den Herbst zusätzlichen Corona-Impfstoff bestellen. Schon jetzt landet nicht alles in den Armen der Republik.

Noch immer infizieren sich tagtäglich Zehntausende in Deutschland mit dem Coronavirus, sterben Dutzende im Zuge einer Erkrankung. Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Doch ist das aktuelle Infektionsgeschehen angesichts des brutalen Angriffskrieges durch Russland in der Ukraine und den daraus resultierenden Herausforderungen in die Hinterköpfe der Bundesrepublik gerückt.

Das könnte sich bald ändern. Noch ist zwar unklar, was der Corona-Herbst bringt, doch mahnt nicht zuletzt der Expertinnen-Rat der Bundesregierung, sich auf verschiedene Szenarien vorzubereiten. Der Virologe Christian Drosten erwartet im Herbst und Winter eine länger andauernde Infektionswelle, zeigt sich "etwas beunruhigt" angesichts der Entwicklung in Portugal, wo nicht nur die Inzidenz, sondern auch die Sterbefälle ansteigen. In der Ampel-Koalition wird unlängst über die Ausgestaltung möglicher Corona-Maßnahmen gerungen.

"Wir müssen auf alle Eventualitäten vorbereitet sein", sagt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) Mitte Mai. Trotz eines Überschusses will er zusätzlichen Corona-Impfstoff bestellen und damit auch mehrere mögliche Virusvarianten breiter abdecken. Eine Lehre aus der Pandemie sei, nie wieder zu wenig Impfstoff zu haben, so Lauterbach. Allen, die es bräuchten oder wünschten, solle auch eine vierte Impfung angeboten werden können.

Coronavirus-Impfstoff: die Zahlen seit Pandemiebeginn

Wie steht es seit Pandemiebeginn um die Beschaffung und Bevorratung von Corona-Impfstoff in Deutschland? Die Zahlen:

Insgesamt wurden bislang circa 290 Millionen Dosen an Covid-19-Impfstoffen an Deutschland geliefert , teilt eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) auf Anfrage des stern mit.

, teilt eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) auf Anfrage des stern mit. Seit Pandemiebeginn seien 180.195.183 Impfstoffdosen verimpft worden (Stand: 7. Juni 2022).

(Stand: 7. Juni 2022). Im zentralen Lager des Bundes werden nach Angaben des BMG voraussichtlich bis Ende Juni 2022 insgesamt rund vier Millionen Impfstoffdosen das Verfallsdatum erreicht haben. Dabei handele es ausschließlich um mRNA-Impfstoffdosen. Die Impfstoffdosen, welche das Verfallsdatum gemäß Zulassung erreicht haben, "werden der fachgerechten Entsorgung" zugeführt, so das BMG. Eine Abgabe "im Sinne einer Impfstoffspende" sei "nicht statthaft".

haben. Dabei handele es ausschließlich um mRNA-Impfstoffdosen. Die Impfstoffdosen, welche das Verfallsdatum gemäß Zulassung erreicht haben, "werden der fachgerechten Entsorgung" zugeführt, so das BMG. Eine Abgabe "im Sinne einer Impfstoffspende" sei "nicht statthaft". Aktuell befinden sich circa 99 Millionen Impfstoffdosen (Primedosen) im zentralen Lager des Bundes, so die Sprecherin (Stand: 7. Juni 2022)

Das BMG definiert eine "Impfdose" als individuelle Dosis zur Impfung einer einzelnen Person, so eine Sprecherin. Eine "Primedosis" sei dabei die Covid-19-Impfdosis, welche im Rahmen der Grundimmunisierung verwendet wird.

Weitere tagesaktuelle Zahlen hält das BMG im öffentlich zugänglichen "Impfdashboard" fest, die Daten werden vom Robert Koch-Instituts (RKI) bereitgestellt. Nach Angaben vom Freitag haben demnach…

64,6 Millionen Menschen (77,6 Prozent der Bevölkerung) bisher mindestens eine Impfdosis erhalten.

(77,6 Prozent der Bevölkerung) bisher mindestens erhalten. Davon sind 63,1 Millionen Menschen (75,9 Prozent) bereits grundimmunisiert .

(75,9 Prozent) . 49,7 Millionen Menschen (59,8 Prozent) haben zusätzlich eine Auffrischungsimpfung erhalten .

(59,8 Prozent) haben . 5,2 Millionen Menschen (6,2 Prozent) erhielten bereits eine zweite Auffrischungsimpfung .

(6,2 Prozent) erhielten bereits eine . Aktuell sind 18,6 Millionen Menschen nicht geimpft (22,4 Prozent). Für vier Millionen dieser Menschen im Alter von 0 bis 4 Jahren (4,8 Prozent) steht bisher kein zugelassener Impfstoff zur Verfügung.

Die Covid-19-Impfkampagne in Deutschland am Freitag läuft seit 532 Tagen, laut "Impfdashboard" wurden am 8. Juni 2022 insgesamt 38.000 Impfdosen verabreicht.