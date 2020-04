Sehen Sie im Video: In Neuseeland wird die Warnstufe auf drei herabgesetzt – die Neuseeländer feiern das mit Gratis-Kaffee.





Raus aus dem Lockdown - und rein in die Warteschlange für Fast Food oder Kaffee. Auch eine Art, das Ende der rund einmonatigen Ausgangssperre zu feiern. Schon früh am Dienstagmorgen war der Andrang vor dieser Filiale im neuseeländischen Auckland groß. "Das fühlt sich so gut an, ich liebe das und habe es so sehr vermisst." "Das bringt etwas Erleichterung", ergänzt er. In der Stadt Christchurch spendierte ein Gastronom sogar den ganzen Tag über Kaffee für alle und umsonst. Mitarbeiter und Kunden freuten sich gleichermaßen. "Es ist wie meine zweite Familie, großartig, diese ganzen bekannten Gesichter wiederzusehen." "Ich bin aus dem Häuschen, der erste richtige Kaffee schmeckt unglaublich." Rund 400.000 Menschen kehrten an ihre Arbeitsplätze zurück, nachdem Ministerpräsidentin Jacinda Ardern die Warnstufe für ihr Land leicht absenkte. Am Montag sagte sie, der Lockdown habe das Virusgeschehen ausgebremst. "Es gibt keine weit verbreitete, unentdeckte Übertragung innerhalb der neuseeländischen Gemeinschaft. Diese Schlacht haben wir gewonnen, aber wir müssen weiter aufpassen, damit es so bleibt." Am Dienstag betonte Ardern erneut, der Kampf dauere an, er gehe nun nur in die nächste Phase. So könne es noch Wochen dauern, bis die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit komplett wegfielen. Die Landesgrenzen bleiben vorerst weiter geschlossen, auch Einkaufscenter, Kneipen oder Friseure sind noch mindestens zwei Wochen lang zu. Die Lockdown-Maßnahmen für die knapp fünf Millionen Einwohner Neuseelands zählten zu den strengsten weltweit, sie galten seit Ende März.