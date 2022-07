Nordkorea

Die Volksrepublik hat sich an diesem Donnerstag aus der Liste der coronafreien Staaten verabschiedet. Zwar gab es schon 2020 Berichte südkoreanischer Medien, dass mehr als 5000 Menschen mit einer Coronavirus-Infektion gestorben sein könnten – die autoritäre Führung in Nordkorea bestätigte das jedoch zu keiner Zeit. Erst jetzt soll der "Ernstfall" (Machthaber Kim Jong Un) eingetreten sein. Immerhin: Das Politbüro leugnete die Gefahr in der Vergangenheit nicht und hatte bereits kurz nach Ausbruch der Seuche in China eine Resolution verabschiedet, um striktere Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor dem Virus durchzusetzen.

Ob der jetzt beschlossene Übergang zu einem "maximalen epidemischen Notfall-Präventionssystem" nun die rund 26 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner des Landes vor einer weiteren Ausbreitung schützen kann, ist ungewiss. Das Gesundheitssystem Nordkoreas gilt als vollkommen unzureichend.

(Im Bild: Straßenszene aus der Hauptstadt Pjöngjang im April 2020)

