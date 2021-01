Sehen Sie im Video: Heftige Reaktion nach Covid-19-Impfung? Das Video im Faktencheck. Dieses Video verbreitet sich derzeit in den sozialen Medien und über Messenger-Dienste. Der Clip soll angeblich die heftige Reaktion eines 33-Jährigen auf eine Covid-19-Impfung zeigen. Doch was hat es mit dem Video auf sich? Die Behauptung, dass die Aufnahme die Folgen einer Impfung gegen das Coronavirus zeigt, ist falsch. Das Video entsteht bereits im August 2019, also zu einem Zeitpunkt vor dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie und der Entwicklung der Covid-19-Impfstoffe. Der Mann aus dem Video veröffentlicht die Aufnahmen, die die Folgen einer TDAP-Impfung (gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten) zeigen sollen, auf seiner Webseite. Im Rahmen von Impfungen kann es zu leichten, vorübergehenden Impfreaktionen wie beispielsweise Schmerzen an der Einstichstelle oder leichtem Fieber kommen. Das ist normal und üblich. Verdachtsfälle auf schwere Impfnebenwirkungen, die äußerst selten vorkommen, werden gemeldet. Es wird dann geprüft, ob ein direkter Zusammenhang mit der Impfung besteht. Die Wirksamkeit und Sicherheit von Covid-19-Impfstoffen wurden in Studien mit Zehntausenden Probanden untersucht. Diese Daten wurden im Anschluss von den Zulassungsbehörden geprüft. Das Ergebnis: Der Nutzen der bereits zugelassenen Covid-Impfstoffe ist deutlich größer als das potenzielle Risiko. Ob die Szene im Video überhaupt im Zusammenhang mit einer Impfung steht, lässt sich nicht belegen. Dass die Aufnahmen jedoch nicht die Folgen einer Covid-19-Impfung zeigen, wird anhand des Aufnahmedatums deutlich. Das Video macht ersichtlich: Aus dem Kontext gerissene Videos werden immer wieder verwendet, um gezielt Falschmeldungen zu verbreiten. Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW.

Passagierzahl an Flughäfen um drei Viertel eingebrochen +++ SPD fordert klaren Plan für schnellere Impfungen +++ Corona-Situation in der NBA entspannt sich +++ Die Nachrichten zur Coronavirus-Pandemie im stern-Ticker.

Vietnam befürchtet erstmals seit Monaten größeren Corona-Ausbruch

Vietnam befürchtet erstmals seit Monaten einen größeren Corona-Ausbruch im Land. Am Donnerstag seien 82 Neuinfektionen bestätigt worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Es handele sich um die ersten lokalen Übertragungen des Virus nach 55 Tagen. Nachdem am Morgen zunächst zwei Fälle in den nördlichen Provinzen Hai Duong und Quang Ninh verzeichnet worden waren, wuchs die Zahl kurz darauf im Rahmen der Kontaktverfolgung weiter.

70 Infektionen stehen den Angaben zufolge in Verbindung mit einer großen Fabrik in Hai Duong City in der Nähe von Hanoi. Eine der positiv getesteten Personen sei zuvor in der Region herumgereist und habe sich mit rund 200 Menschen getroffen, so die Behörden. Diese sollen nun alle kontaktiert und getestet werden.

Passagierzahl an Flughäfen um drei Viertel eingebrochen

Corona hat die Zahl der Passagiere an den deutschen Flughäfen auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung gedrückt. Von Januar bis Dezember 2020 wurden bundesweit 63 Millionen Fluggäste gezählt, wie aus Branchendaten für die 21 Verkehrsflughäfen hervorgeht. Das ist nur ein Viertel der Zahl von 2019. Die Luftfahrtbranche spricht von der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Am Donnerstag (12.30 Uhr) will der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft Bilanz ziehen.

Im März hatten Reisebeschränkungen wegen der Pandemie den Luftverkehr zusammenbrechen lassen. Während im Sommer wieder etwas mehr Menschen in Flugzeuge stiegen, herrscht seit dem Herbst wieder häufig Leere in den Terminals. Die Hälfte der Passagiere des gesamten Jahres 2020 wurden im Januar und Februar abgefertigt - vor den ersten Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Die Flughäfen schreiben Verluste in Milliardenhöhe.

SPD fordert klaren Plan für schnellere Impfungen

Die SPD dringt auf eine Beschleunigung der Corona-Impfungen in Deutschland. "Wir brauchen einen klaren Plan, wie wir das Impfen in Deutschland schneller hinbekommen", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Dafür ist es wichtig, dass alle Ebenen jetzt zusammenkommen." Bereits die SPD-Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, und Brandenburg, Dietmar Woidke, hatten am Mittwoch einen Impfgipfel von Bund, Ländern und Wirtschaftsvertretern gefordert.

Hintergrund ist unter anderem der Streit der Europäischen Union mit dem Pharmakonzern Astrazeneca. Der Impfstoff des Herstellers wird voraussichtlich zunächst in weit geringen Mengen nach Deutschland und andere Länder geliefert als zunächst erwartet. Das Präparat wird voraussichtlich am Freitag in der EU zugelassen. Bei einem Krisentreffen am Mittwochabend hatte das Unternehmen keine zusätzlichen Lieferungen zugesagt. Auch der Hersteller Biontech/Pfizer, dessen Präparat bereits eingesetzt wird, hatte zwischenzeitlich Produktionsprobleme.

Corona-Situation in der NBA entspannt sich

Die NBA scheint die Corona-Problematik innerhalb der Liga in den Griff bekommen zu haben. Nach 16 und elf positiv getesteten Basketball-Profis in den beiden vorausgehenden Wochen gab es in den vergangenen sieben Tagen nur noch einen Spieler, der ein positives Testergebnis erhielt. Das teilte die Liga am Mittwoch mit. Die vielen positiven Fälle, die daraus entstehende Notwendigkeit der Kontaktverfolgung und Zwangspausen für Spieler hatten zu vielen Absagen im Januar geführt. 21 der 22 im Zusammenhang mit der Pandemie verlegten Partien betrafen Begegnungen in diesem Monat.

Infolge der steigenden Fallzahlen hatte die Liga ihre Regeln verschärft. Teams durften etwa bei Auswärtsreisen das Hotel nur noch fürs Training und die Spiele verlassen. US-Medien rechneten nach der Mitteilung vom Mittwoch damit, dass die Regeln nun wieder gelockert werden.

Corona-News von Montag, 25. Januar, bis Mittwoch, 27. Januar, finden Sie hier