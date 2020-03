Mit dem sich auch in Deutschland ausbreitenden Coronavirus Sars-CoV-2 nimmt hierzulande die Verunsicherung zu. In der vergangenen Woche konnten Leser ihre Fragen, die sie zu dem neuartigen Virus haben, der stern-Redaktion stellen. Hier lesen Sie die Antwort unserer Experten auf die Frage, ob es trotz der Ausbreitung des Coronavirus noch sinnvoll ist, in den Urlaub zu reisen.

Coronavirus: Sollte man aktuell noch ins Ausland verreisen?

Frage: Ich fliege am Ende der Woche mit Turkish Airlines nach Vietnam. Aktuell gehe ich davon aus, dass dieser Flug auch stattfindet. Meine Frage bezieht sich eher auf den Rückflug. Turkish Airlines hat bereits Verbindungen nach China, Italien und in den Iran eingestellt. Was würde passieren, wenn auch Verbindungen nach Deutschland eingestellt werden? Ich würde dann vermutlich erst einmal in Istanbul stranden.

Eine weitere stern-Leserin will wissen: Wir fliegen am 16.03. nach Teneriffa (in den Norden, nicht in das aktuell betroffene Hotel). Ist dies sinnvoll und zu verantworten? Oder sollte man aktuell einfach besser im näheren Umfeld bleiben?

Und ein anderer Leser schreibt: Am 9. März 2020 wäre eine Urlaubsreise auf die Kanaren (Fuerteventura) geplant, aber alle Welt macht mich verrückt, man solle bloß in kein Flugzeug steigen und Flughäfen meiden. Meine Partnerin will, sollte ich doch fliegen, einen negativen Coronavirus-Test nach meiner Rückkehr haben und ich soll mich 14 Tage von ihr und ihrer Familie fernhalten.

Meine größte Sorge ist nicht eine mögliche Erkrankung, sondern, dass ich in dem Hotel mehrere Wochen als selbständiger Handwerker in Quarantäne festsitze, weil ich dummerweise auf irgendeine Weise Kontakt gehabt haben könnte mit einem Verdachtsfall.

Und noch ein Leser hat sich gemeldet: Wir sind zur Zeit stark verunsichert. Wir (Mann, 37, Frau, 37, und Kind, 5) wollten am 11.3. nach Thailand (Phuket) fliegen. Unsere Befürchtung ist natürlich zum einen, uns auf der Reise, im Flugzeug und insbesondere während der Flughafenaufenthalte, anzustecken. So haben wir beispielsweise in Istanbul vier Stunden Aufenthalt. Auch erscheint es mir wenig glaubwürdig, dass die Türkei keine Verdachtsfälle hat und in Thailand die Fallzahl sich seit Wochen nicht wirklich erhöht. Zum anderen befürchten wir, irgendwo (statt Zuhause) in Quarantäne zu kommen. Wir können leider nicht einschätzen, ab wann Deutschland als Risikogebiet eingestuft werden könnte. Und wir dann festsitzen.

Der stern antwortet: Die geplanten Reiseziele gehören bislang nicht zu den Orten, die von den Behörden als Risikogebiet eingestuft werden. Infos dazu finden Sie hier. Es ist schwer einzuschätzen, wie risikobehaftet eine Reise sein wird. Im Fall einer Pauschalreise nehmen Sie bitte mit Ihrem Veranstalter Kontakt auf, ob Sie bereits jetzt aus Kulanzgründen umbuchen können. Nach Ansicht von Juristen muss der Reiseveranstalter für zusätzliche Kosten aufkommen, wenn Gäste in einem Hotel durch Quarantäne länger festgehalten werden. Die Frage, ob Ihnen im Fall einer Flugstornierung bei der Rückreise Airlines einen Ersatzverbindung anbietet, kann nur die Fluggesellschaft beantworten.

+++ Weitere Antworten der stern-Redaktion zu Leseranfragen finden Sie hier. +++