Ein chinesischer Experte hat vor überstürztem Handeln bei der Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus gewarnt. Bei der Forschung nach einem Impfstoff und Behandlungsmöglichkeiten müssten wissenschaftliche Standards eingehalten werden, die die Wirksamkeit und Sicherheit der Mittel gewährleisteten, schrieb der Virologe Shibo Jiang in einem Beitrag für die Fachzeitschrift "Nature". Die Unterstützung der Bevölkerung etwa von Quarantänemaßnahmen hänge von ihrem Vertrauen in die Politik der Regierungen ab. "Ein Wettlauf um potenziell riskante Impfstoffe und Behandlungsmöglichkeiten würde dieses Vertrauen erschüttern", warnte er.



Shibo Jiang arbeitet als Virologe an der Fudan Universität in Shanghai und am New York Blood Center. Er ist spezialisiert auf die Erforschung von Coronaviren, zu denen auch das neuartige Virus gehört, das die derzeitige Pandemie verursacht hat. Es müsse "so hart und schnell wie möglich" an der Entwicklung eines Gegenmittels gearbeitet werden, schrieb Shibo. Dabei dürften jedoch keine "Abkürzungen" genommen werde.



Die Forschung zu Impfstoffen gegen andere Coronaviren habe in der Vergangenheit zu durchwachsenen Ergebnissen bei Versuchstieren geführt, erklärte der Virologe. In einigen Fällen hätten sich diese experimentellen Impfstoffe als unwirksam erwiesen oder sogar das Risiko der Tiere zu erkranken erhöht.