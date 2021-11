Sie gelten als wirksame Instrumente im Kampf gegen die Pandemie – die 2 oder 3G-Regeln, die bundesweit eingeführt worden sind. Mittlerweile gibt es auch 2G+ oder sogar 3G+. Was das alles genau heißt, erklären wir hier.

In Deutschland herrscht mittlerweile ein Mix aus verschiedenen G-Regeln. Nach 3G folgten 2G und 3G+, jetzt plädiert Bundesgesundheitsminister Jens Spahn für die Einführung von 2G+. Es wird also langsam kompliziert. Damit Sie genau wissen, worum es sich jeweils handelt und was Sie jeweils bei der entsprechenden Regel beachten müssen, haben wir einen kurzen Überblick für Sie.

2G-Regel: Genesen und geimpft, dafür steht 2G. Wer also in ein Restaurant geht oder ein Konzert besucht, wo die 2G-Regel gilt, muss per Impfnachweis vorweisen, dass er oder sie geimpft ist. Das Gleiche gilt für Genesene. Sie brauchen entsprechende Dokumente oder Bescheinigungen von Laboren, Behörden oder einem Arzt. Und die Infektion darf nicht länger als sechs Monate her gewesen sein. Ungeimpfte, die aber negativ auf das Coronavirus getestet wurden, erhalten unter der 2G-Regelung keinen Zugang.

2G+-Regel: Genesen, geimpft und getestet. Das ist die 2G+-Regel. Gesundheitsminister Spahn denkt über eine Einführung nach, noch wird sie nicht angewandt. Man muss nicht nur geimpft oder genesen sein, sondern zusätzlich einen negativen Antigen-Schnelltest nachweisen. Man braucht also zwei Nachweise. Die G+-Regeln sind der Tatsache geschuldet, dass auch Geimpfte oder Genesene das Virus in sich tragen und weiterverbreiten können.

3G+ gibt es nur in Bayern

3G-Regel: Genesen, geimpft, getestet – dafür steht 3G. Im Unterschied zur 2G-Regel darf man Restaurant oder Konzert auch besuchen, wenn man nicht geimpft oder genesen, sondern stattdessen einen negativen Antigen-Test nachweist, der nicht älter als 24 Stunden ist. Die 3G-Regel ist die großzügigste, übt aber natürlich kaum Druck auf Impfunwillige aus. Sie ist aktuell am weitesten verbreitet.

3G+-Regel: Genesen, geimpft, PCR-getestet. Bei dieser Variante, die bislang nur in Bayern angewandt wird, müssen Getestete einen PCR-Test nachweisen, die wesentlich sicherer sind. Aber auch teurer. Für Genesene oder Geimpfte ändert sich nichts.

In welchen Bundesländern aktuell welche G-Regeln gelten, entnehmen sie hier unserem Überblick.

Quellen: "Frankfurter Rundschau", "Mitteldeutscher Rundfunk", "Südwestpresse", "Bayerischer Rundfunk"