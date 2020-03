Hamsterkäufe wegen des Coronavirus scheinen auch Menschen in Australien zu beherzigen. Denn die Lokalzeitung NT News hat in ihrer letzten Ausgabe acht Seiten Toilettenpapier eingebunden. Der Verlag der Zeitung reagierte damit auch auf einen Appell der Regierung. Diese hatte die Bevölkerung kürzlich dazu aufgerufen, keine Vorräte an Toilettenpapier anzulegen. Denn davon gibt es derzeit nicht mehr viel zu kaufen. Unter dem Hashtag "toiletpapercrisis" teilten bereits zahlreiche Australier auf Twitter ihre Not. Inmitten der sogenannten Toilettenpapierkrise ist am Mittwoch in Brisbane ein Lieferwagen mit der begehrten Ware in Flammen aufgegangen. Der Fahrer kam ohne Verletzungen davon. Die Explosion wurde laut Polizei durch einen Motorschaden ausgelöst.