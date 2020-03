Von China aus breitet sich das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 mindestens seit Dezember aus. Inzwischen sind Infektionen aus allen Erdteilen gemeldet. Nach einer Häufung der Fälle in Italien breiten sich die Infektionen nun auch in Deutschland aus – noch auf vergleichsweise niedrigem Niveau.

Die Bundesregierung hat inzwischen mit der Einrichtung eines Krisenstabes reagiert, die Gesundheitsminister der Bundesländer wurden aufgefordert, ihre Pandemiepläne – falls noch nicht geschehen – anzupassen. Unberechenbar wird die mögliche Ausbreitung hierzulande vor allem dadurch, dass die Infektionsketten teils nicht mehr nachvollziehbar seien, so Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

Karte zeigt Ausbreitung des Coronavirus

Auf der interaktiven Karte können Sie sich einen Überblick über die weltweiten Infektionen (insgesamt 87.137; orange) und die Todesfälle (2977; rot) verschaffen (Stand: 1. März 2020, 10 Uhr).

Hinweise: Die Karte zeigt die zum angegebenen Zeitpunkt von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) offiziell bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus sowie die Zahl der an Covid-19 gestorbenen Menschen. Die WHO berücksichtigt dabei jeweils die bis um 10 Uhr (MEZ) des angegebenen Tages gemeldeten Fälle.

Es ist daher möglich, dass an anderer Stelle bereits über Infektionen berichtet wird, die in die offizielle Statistik – und damit in diese Karte – noch keinen Eingang gefunden haben. Die WHO veröffentlicht ihre Lageberichte einmal täglich und bietet online ein "Situation Dashboard" an, das die Anzahl der bestätigten Fälle in ähnlicher Weise fortlaufend dokumentiert.

Auch das US-amerikanische Johns Hopkins University hat eine vergleichbare Karte veröffentlicht. Abweichungen der Zahlen erklären sich unter anderem durch unterschiedliche Aktualisierungsrhythmen. Alle aktuellen Nachrichten zur Ausbreitung des Coronavirus lesen Sie hier im stern-Ticker.

Quellen: Lageberichte der Weltgesundheitsorganisation, Nachrichtenagentur DPA