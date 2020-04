Sehen Sie im Video: Infektion bei Hund und Katze – wie gehe ich mit meinem Haustier um?





Katzen können sich mit dem Coronavirus infizieren, Hunde aber anscheinend nicht. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie hervor, die im Januar und Februar in China durchgeführt wurde. Demnach hatte man Katzen mit dem Virus infiziert, um herauszufinden, ob man an ihnen mögliche Impfstoffe testen könnte. Die infizierten Katzen hatten dann Symptome in ihrem Mund, in der Nase sowie im Darm aufgezeigt. Die Studie hat die Weltgesundheitsorganisation dazu veranlasst, die Übertragung des Virus zwischen Menschen und ihren Haustieren genauer zu untersuchen. Die WHO-Virologin Maria Van Kerkhove sagte am Mittwoch auf einer Pressekonferenz, dass man nicht davon ausgehe, dass Katzen den Virus übertragen können, selber aber von Menschen infizieren werden können. Katzen untereinander können sich durch Atemtröpfchen anstecken.

Hunde seien der Studie zufolge nicht anfällig, ebenso wenig wie Hühner, Schweine und Enten. Vergangene Woche war ein Tiger in einem New Yorker Zoo positiv getestet worden. Vorher hatte er Symptome von trockenem Husten und Appetitlosigkeit gezeigt. Der Zoo teilte mit, dass sich der Tiger höchstwahrscheinlich wieder erholen werde. Für die Katze zu Hause raten Gesundheitsexperten: Kein Kontakt mit Menschen, die COVID-19 haben. Bestenfalls kein Kontakt mit Personen außerhalb des eigenen Haushalts.