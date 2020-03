Das Robert Koch-Institut hat am Dienstag die Gefährdungslage in Deutschland von "mäßig" auf "hoch" gesetzt. RKI-Chef Lothar Wieler sagte in Berlin, man gehe von einer mehrjährigen Dauer der weltweiten Infektionen aus. Ein Zeitraum von zwei Jahren sei eine realistische Annahme. O-Ton: "Der entscheidende Punkt ist der, dass die Belastung des Gesundheitswesens maßgeblich davon abhängt - und unser ganzes Ziel muss es sein, die Kapazitäten des Gesundheitswesens so hoch wie möglich zu fahren, uns vorzubereiten. Die Kliniken sich vorbereiten auf eine große Zahl von schwer erkrankten Menschen, die auch beatmungspflichtig sind. Darum fordern wir seit Wochen die Krankenhäuser auf, dass sie ihre Kapazitäten hochfahren, die Intensiv-Kapazitäten hochfahren, mindestens verdoppeln. Und das ist auch machbar, das gelingt." Man wisse, dass Pandemien in Wellen verliefen. Es werde Jahre dauern, bis der erwartete Infektionsanteil von 60 bis 70 Prozent der Gesamtbevölkerung erreicht sei. Stark hänge die Dauer auch davon ab, wann ein Impfstoff eingesetzt werden könne. Dies dürfte ab kommendem Jahr der Fall sein.