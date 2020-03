Die Deutsche Bahn stellt ihren Regionalverkehr in der kommenden Woche auf einen Sonderfahrplan um. Das bestätigte ein Sprecher des Unternehmens dem stern. Demnach werden weniger Zugfahrten stattfinden, um möglichen Personalengpässen wegen geschlossener Schulen und Kindergärten vorzubeugen. Darüberhinaus sollen die Fahrkartenkontrollen in den Zügen eingeschränkt werden, um einer Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken. Schaffnerinnen und Schaffner bleiben aber aus Sicherheitsgründen an Bord der Züge. Derzeit arbeiten Experten der Bahn an dem neuen Fahrplan, der sich an dem Betrieb an Sonntagen orientieren soll. Vermutlich ab Dienstag treten die Änderungen in Kraft. Die Verbindungen sind dann auch über die Reiseauskunft unter bahn.de abrufbar. Vor allem im internationalen Fernverkehr der Bahn gibt es bereits erhebliche Einschränkungen. Zuerst hatte der "Spiegel" über den Sonderfahrplan berichtet.