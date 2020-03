"Hier haben wir es mit einem Gegner zu tun, wenn ich es einmal so sagen darf, einem Virus, den wir nicht kennen, wo wir nicht wissen, wie wir ihn bekämpfen können, durch Impfungen oder Medikamente, und deshalb müssen wir so agieren, wie wir es möglichst kraftvoll tun können." Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat mit deutlichen Worten klargemacht, dass wir uns wegen der Coronavirus-Ausbreitung in einer Art Ausnahmezustand befinden.

Tausende Coronavirus-Infektionen in Deutschland

Inzwischen sind in Deutschland laut Robert-Koch-Institut 4838 Menschen infiziert, das Monitoring der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore weist sogar 5813 Fälle aus, Tendenz steigend. Zwölf Menschen sind bisher hierzulande an den Folgen gestorben. Das öffentliche Leben ist deutlich eingeschränkt, schon jetzt leidet darunter die Wirtschaft. Die Bundesregierung hat daher milliardenschwere Hilfen zugesagt.

Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Erstes Corona-Todesopfer in Hamburg registriert (13.46 Uhr)

Tübinger Biotech-Firma: Kein Angebot von Trump (12.32 Uhr)

RKI: In zehn bis zwölf Tagen zeigt sich, ob Maßnahmen gegen Coronavirus wirksen (10.23 Uhr)

Bayern ruft den Katastrophenfall aus (10.15 Uhr)

Dax stürzt zum Börsenauftakt ab - unter 9000 Punkte (9.07 Uhr)

Alle Meldungen zum Thema finden Sie hier im stern-Special.

Einen Überblick über die Ausbreitung des Virus finden Sie hier.

Alles, was Sie zum Thema Reisen in Zeiten des Coronavirus wissen müssen, finden Sie hier.

Die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im stern-Liveblog: