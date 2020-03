Putin hat alles im Griff, sagt er. Die Ausbreitung des hochansteckenden Coronavirus ist in Russland nach Darstellung des Kremlchefs unter Kontrolle. "Trotz des hohen Risikos ist die Situation im Großen und Ganzen unter Kontrolle", sagte Putin am Dienstag bei einer Sitzung seines Krisenstabes in Moskau. Krankenhäuser, Ärzte und medizinisches Personal seien aber in hoher Alarmbereitschaft. In Russland sind nach offiziellen Zahlen bislang erst 114 Fälle (Stand Dienstagnachmittag) bekannt. Grund für die relativ geringe Infektionszahl im größten Land der Erde seien die strengen vorbeugenden Maßnahmen in den Regionen und auch landesweit, sagte der Kremlchef. "In den ersten Wochen der weltweiten Pandemie haben wir es noch geschafft, die Massenausbreitung in Russland einzudämmen."