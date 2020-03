EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will dem offenbar wegen eines möglichen Coronavirus-Impfstoffs von der US-Regierung umworbenen deutschen Pharmaunternehmen CureVac Unterstützung anbieten. Von der Leyen werde im Laufe des Tages miit dem Management der Tübinger Firma eine Videokonferenz abhalten, sagte ein Kommissionssprecher. Dabei gehe es um Wege, "wie die Aktivitäten dieser Firma in Europa unterstützt werden können". Nach Informationen der "Welt am Sonntag" wollte US-Präsident Donald Trump versuchen, sich exklusiv einen Corona-Impfstoff zu sichern, an dem CureVac derzeit arbeitet. Angeblich wurde der Firma ein hoher Betrag geboten, um in die USA zu kommen. CureVac arbeitet den angaben zufolge gemeinsam mit dem bundeseigenen Paul-Ehrlich-Institut an der Herstellung eines Impfstoffs gegen das Virus. Der Fall hatte auch die deutsche Politik mobilisiert. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte am Sonntagabend im ZDF, CureVac habe klar gemacht, es werde den möglichen Corona-Impfstoff "wenn, dann für die ganze Welt" entwickeln und "nicht für einzelne Länder." Die Bundesregierung war demnach schon seit zwei Wochen in Gesprächen mit dem Unternehmen.