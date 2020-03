Nordrhein-Westfalen will beim Spielplatz-Verbot nicht mitmachen. "Das werden wir in Nordrhein-Westfalen nicht machen", bekräftigte Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Dienstag im Deutschlandfunk. "Wir werden in Nordrhein-Westfalen die Spielplätze nicht schließen." Zur Begründung verwies Laumann auf die Lage von Familien mit Kindern in kleinen Stadtwohnungen in Ballungsgebieten wie beispielsweise im Ruhrgebiet und in Köln. "Wenn Sie sich die Lebenssituation einer Familie in einer kleinen Wohnung vorstellen, einer Alleinerziehenden - ich glaube, dass Eltern schon dafür sorgen können, dass ein Kind mal eine Stunde auf dem Spielplatz ist, ohne dass die Sozialkontakte so sind, dass wir uns da große Sorgen machen."